کد خبر: 1382508
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

حضور هیات پارلمانی ایران در اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی در تانزانیا

3 هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست منوچهر متکی برای شرکت در یکصد و پنجاه و سومین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) عازم شهر آروشا در تانزانیا می‌شود؛ اجلاسی که با شعار «حکمرانی خوب و توانمندسازی» برگزار خواهد شد و موضوعاتی، چون توسعه پایدار، حقوق بشر، صلح بین‌المللی و تقویت همکاری‌های پارلمانی کشور‌های عضو شانگهای و بریکس در دستور کار آن قرار دارد.

جوان آنلاین: از مجلس، منوچهر متکی در گفت و گویی با اشاره به سفر هیات پارلمانی کشورمان به این کشور، به منظور شرکت در صدوپنجاه‌وسومین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU)، گفت: این دوره از اجلاس IPU در شهر آروشا کشور تانزانیا برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه شعار اجلاس امسال در تانزانیا «حکمرانی خوب و توانمندسازی» است، اظهار داشت: قرار است سه نشست اتحادیه بین المجالس آسیایی (APA)، اتحادیه بین المجالس کشور‌های اسلامی (PUIC) و اتحادیه مجالس کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد نیز در حاشیه این اجلاس برگزار شود.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین قرار است در جریان این اجلاس، سازوکار‌های جدیدی برای برگزاری نشست کشور‌های عضو شانگهای و عضو بریکس در سطوح پارلمانی تدبیر شود.

رئیس هیأت پارلمانی اتحادیه بین المجالس جهانی کشورمان در پایان خاطرنشان کرد: در جریان این مأموریت، اعضای هیأت پارلمانی اعزامی به تانزانیا در کمیته‌هایی از جمله توسعه پایدار، حقوق بشر و صلح بین المللی و جوانان با هدف اثرگذاری در حوزه دیپلماسی پارلمانی شرکت و سخنرانی خواهند کرد.

عبدالحسین روح الامینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تهران، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم تنکابن، علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون بهداشت و نماینده مردم بابلسر و فتح الله توسلی سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس از دیگر اعضای هیأت پارلمانی اعزامی کشورمان به تانزانیا هستند.

برچسب ها: هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران ، تانزانیا ، مجلس شورای اسلامی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

پول حقیقی به بورس برگشت

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

۱۹ نفتکش آبکش شد

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

جنگ «دستور کار» در نیویورک

کام چایکاران شیرین می‌شود

زمان ترخیص کالا از گمرکات قیچی می‌شود

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

 چک دیجیتال بانک ملی ایران؛ ساده، امن و در دسترس

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

واکسن آنفلوآنزا به داروخانه‌ها رسید

ورزشکار «کیفیت‌لازم» است، مدیر نه؟! 

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

هفتمین طلا به نام دوومیدانی

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

سوگلی‌های فدراسیون!

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

اکران خصوصی «جانشین»

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

طلا‌های سرنوشت‌ساز

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار