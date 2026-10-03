حضور هیات پارلمانی ایران در اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی در تانزانیا

هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست منوچهر متکی برای شرکت در یکصد و پنجاه و سومین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) عازم شهر آروشا در تانزانیا می‌شود؛ اجلاسی که با شعار «حکمرانی خوب و توانمندسازی» برگزار خواهد شد و موضوعاتی، چون توسعه پایدار، حقوق بشر، صلح بین‌المللی و تقویت همکاری‌های پارلمانی کشور‌های عضو شانگهای و بریکس در دستور کار آن قرار دارد.

جوان آنلاین: از مجلس، منوچهر متکی در گفت و گویی با اشاره به سفر هیات پارلمانی کشورمان به این کشور، به منظور شرکت در صدوپنجاه‌وسومین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU)، گفت: این دوره از اجلاس IPU در شهر آروشا کشور تانزانیا برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه شعار اجلاس امسال در تانزانیا «حکمرانی خوب و توانمندسازی» است، اظهار داشت: قرار است سه نشست اتحادیه بین المجالس آسیایی (APA)، اتحادیه بین المجالس کشور‌های اسلامی (PUIC) و اتحادیه مجالس کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد نیز در حاشیه این اجلاس برگزار شود.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین قرار است در جریان این اجلاس، سازوکار‌های جدیدی برای برگزاری نشست کشور‌های عضو شانگهای و عضو بریکس در سطوح پارلمانی تدبیر شود.

رئیس هیأت پارلمانی اتحادیه بین المجالس جهانی کشورمان در پایان خاطرنشان کرد: در جریان این مأموریت، اعضای هیأت پارلمانی اعزامی به تانزانیا در کمیته‌هایی از جمله توسعه پایدار، حقوق بشر و صلح بین المللی و جوانان با هدف اثرگذاری در حوزه دیپلماسی پارلمانی شرکت و سخنرانی خواهند کرد.

عبدالحسین روح الامینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تهران، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم تنکابن، علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون بهداشت و نماینده مردم بابلسر و فتح الله توسلی سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس از دیگر اعضای هیأت پارلمانی اعزامی کشورمان به تانزانیا هستند.