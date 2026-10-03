سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از یک‌طرفه شدن مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

جوان آنلاین: علی صادقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی مازندران اظهار کرد: در حال حاضر محور کندوان در مسیر جنوب به شمال و همچنین آزادراه تهران-شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و این محور یک‌طرفه شده است.

وی افزود: در محور کندوان، محدوده‌های سیاه‌پیشه تا مجلار شاهد ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین هستیم و رانندگان باید با توجه به شرایط ترافیکی، با احتیاط بیشتری در این مسیر تردد کنند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز محدوده‌های سرایی، چلاو تا بایجان با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین مواجه است.

صادقی وضعیت تردد در محور‌های سوادکوه و کیاسر را عادی و روان اعلام کرد.

وی همچنین درباره شرایط جوی محور‌های مواصلاتی استان گفت: در ارتفاعات و مناطق کوهستانی مه‌گرفتگی وجود دارد و در محور چالوس نیز شاهد بارش پراکنده باران هستیم.

وی از رانندگان خواست با توجه به ترافیک و شرایط جوی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.