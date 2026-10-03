جوان آنلاین: به نقل از رسانههای سوری، نیروهای اسرائیلی با دو تانک و چند خودروی نظامی در غرب روستای صیدا الحانوت در حومه جنوبی قنیطره پیشروی کرده و به صورت پراکنده به سمت مناطق مسکونی تیراندازی کردهاند.
شبکه «الاخباریه» سوریه گزارش داد امروز هفت خودروی نظامی اسرائیلی در مسیر کَودنه در حومه جنوبی قنیطره مستقر شده و یک ایست بازرسی موقت برای بازرسی رهگذران ایجاد کردهاند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که رسانههای اسرائیلی روز پنجشنبه نیز از نفوذ یک نیروی نظامی اسرائیلی به روستای صیدا الجولان در حومه جنوبی قنیطره همزمان با حرکت دانشآموزان به سمت مدارس خبر داده بودند.
بر اساس گزارش «الاخباریه» سوریه، یگان ارتش رژیم صهیونیستی شامل ۱۲ خودروی نظامی بود و پس از مدتی به سمت روستاهای حوض الیرموک عقبنشینی کرد؛ این حادثه بدون گزارش از بازداشت افراد یا تفتیش منازل پایان یافت.
از زمان سقوط دولت اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، گزارشها درباره حملات هوایی و تحرکات زمینی اسرائیلی در جنوب سوریه افزایش یافته است.
رژیم صهیونیستی در این مدت حملات متعددی را علیه مواضع و تجهیزات نظامی سوریه انجام داده و همزمان نیروهایش در بخشهایی از مناطق مرزی استانهای قنیطره، درعا و حومه دمشق مستقر شدهاند.
ارتش رژیم اشغالگر پس از ورود به منطقه حائل در جولان اشغالی، در مقاطع مختلف عملیات زمینی و یورشهایی را در مناطق نزدیک به مرز انجام داده است.