جوان آنلاین: به نقل از العهد، حزام الاسد عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن از حملات قریب الوقوع به ریاض خبر داد.
به گزارش مهر، حزام الاسد پس از حمله سنگین جنگندههای سعودی به صنعا اعلام کرد که معادله پایتخت در برابر پایتخت اجرا خواهد شد و حملاتی به پایتخت عربستان در کار است.
وی افزود: آنکه پایتختش نفتی است در پایتخت دیگران آتش افرزوی نمیکند.
این در حالی است که طی ساعات گذشته جنگندههای سعودی در چندین نوبت صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند.
ساعتی قبل خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که توده بزرگی از دود و شعلههای آتش نزدیک یکی از تأسیسات شرکت آرامکو در ریاض به هوا برخاسته است.
تصاویر ماهوارهای و ویدئوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی و رسانههای منطقه، از وقوع آتش سوزی و بلند شدن دود غلیظ از محوطه تأسیسات شرکت آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، خبر میدهد.