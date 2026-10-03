کد خبر: 1382492
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تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۰
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نگرانی‌های امنیتی درباره اختلالات فناوری اطلاعات در ارتش آلمان

3 اختلالات چند روزه فناوری اطلاعات در ارتش آلمان نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه هندلزبلات، پس از چند روز اختلالات فناوری اطلاعات در ارتش آلمان، سیاستمداران امنیتی حزب دولتی دموکرات مسیحی خواستار عواقب آن هستند. هشدار‌های آنها فراتر از نیرو‌های ذخیره آسیب دیده است.

به گزارش تسنیم، مارک هنریشمن، رئیس کمیته کنترل اطلاعات در پارلمان آلمان با نگرانی به اختلالات فناوری اطلاعات در بوندسوهر واکنش نشان داد.

هنریشمن در این باره به روزنامه هندلزبلات گفت: در شرایط اضطراری، خرابی طولانی‌مدت فناوری اطلاعات و از دست دادن پایگاه‌های اطلاعاتی ذخیره‌سازان یک فاجعه است.

رودریش کیزوتر، همکار او در گروه پارلمانی احزاب متحد مسیحی به دلیل این حادثه نگران توانایی‌های رهبری و فرماندهی نیرو‌ها است.

بر اساس اطلاعات روزنامه هندلزبلات، تعدادی از نیرو‌های ذخیره حداقل به مدت یک هفته تحت تأثیر مشکلاتی در ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات فدرال BWI قرار گرفتند. طبق آمار ارائه شده از طرف BWI، حداکثر ۹۰۰ مورد وجود داشت. این ارائه دهنده خدمات محدودیت‌ها را به یک به روز رسانی نسبت می‌دهد و صراحتاً هرگونه از دست دادن داده را رد می‌کند.

هنریشمن در این باره گفت که این حادثه نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات قابل اعتماد چقدر برای ارتش آلمان مهم است.

وی افزود: به خصوص وقتی صحبت از امنیت کشور ما می‌شود، سیستم‌های مهم فناوری اطلاعات باید همیشه کار کنند.

این سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی همچنین گفت: ما برای اینکه بتوانیم داده‌ها و فرایند‌های حیاتی را در سریع‌ترین زمان ممکن بازیابی کنیم، به سیستم‌های سخت‌شده و ایمن نیاز داریم. این واقعیت که سیستم‌های فناوری اطلاعات برای چندین روز در دسترس نیرو‌های ذخیره نبودند نشان می‌دهد که هنوز کار‌های زیادی برای انجام دادن وجود دارد.

برچسب ها: ارتش آلمان ، اختلال فناوری ، پارلمان آلمان
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