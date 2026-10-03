مسکو بار دیگر به شهروندان خارجی، نسبت به ماندن در اوکراین و سفر به این کشور هشدار داد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیرو‌های مسلح این کشور به حملات تلافی جویانه گسترده علیه اهداف نظامی در کی ‎یف و دیگر شهر‌های اوکراین ادامه خواهند داد.

به گزارش مهر، وزارت خارجه روسیه در این بیانیه، بار دیگر از شهروندان و دیپلمات‌های خارجی در کی ‎یف خواست تا این شهر را ترک کنند و از سفر به اوکراین خودداری کنند و از شهروندان اوکراین نیز درخواست کرد تا از زیرساخت‌های نظامی دوری کنند.

این وزارتخانه تاکید کرد: شهروندان خارجی و دیپلمات‌هایی که کی‎یف را ترک نکرده‌اند، آگاهانه جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند.