آمریکا نخستین دو فروند از ۶۶ فروند جنگنده اف-۱۶ جدید را که در چارچوب قراردادی به ارزش ۸ میلیارد دلار برای تایوان سفارش داده شده است، تحویل این جزیره داد؛ اقدامی که بار دیگر با مخالفت و محکومیت پکن روبه‌رو شده است.

جوان آنلاین: از راشاتودی، آمریکا نخستین دو فروند از جنگنده‌های اف-۱۶ تازه‌ساخت خود را به تایوان تحویل داده است. این دو جنگنده بخشی از قرارداد ۸ میلیارد دلاری فروش ۶۶ فروند هواپیمای جنگی به تایوان هستند که از سوی پکن بار‌ها محکوم شده است.

به گزارش ایرنا، این دو هواپیما از نوع پیشرفته اف-۱۶ وی بلاک ۷۰ (F-۱۶V Block ۷۰) هستند و روز جمعه وارد تایوان شدند. این جنگنده‌ها نخستین دو فروند از ۶۶ فروند هواپیمایی هستند که فروش آنها در سال ۲۰۱۹ از سوی واشنگتن تایید شد.

پکن سال‌هاست با فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان مخالفت کرده و این جزیره را بخشی از خاک چین می‌داند. تحویل جنگنده‌های جدید یک هفته پس از سفر «شی جین‌پینگ»، رییس‌جمهوری چین، به واشنگتن انجام شد؛ سفری که طی آن وی از «دونالد ترامپ»، رییس‌جمهوری آمریکا، خواست با «استقلال تایوان» مخالفت کرده و «مساله تایوان را با احتیاط مدیریت کند».

جنگنده‌های جدید به ناوگان فعلی تایوان از انواع قدیمی‌تر اف-۱۶ ملحق خواهند شد؛ ناوگانی که تایپه از اواخر دهه ۱۹۹۰ از آن استفاده می‌کند. قرار بود تحویل نخستین جنگنده‌های این قرارداد ۶۶ فروندی از سال ۲۰۲۳ آغاز شود، اما توسعه نرم‌افزار و مشکلات تولید موجب تاخیر در روند تحویل شد.

وزارت دفاع چین نیز در ماه اوت و در واکنش به پرسشی درباره تحویل مورد انتظار این جنگنده‌ها، از واشنگتن خواسته بود «تسلیح تایوان به هر شکلی را متوقف کند».

آمریکا در عین حفظ سیاست «چین واحد»، همچنان اصلی‌ترین تامین‌کننده تسلیحات خارجی تایوان محسوب می‌شود.

دولت ترامپ تاکنون بزرگ‌ترین بسته‌های تسلیحاتی آمریکا برای تایوان را تایید کرده است. واشنگتن در دسامبر گذشته با فروش بی‌سابقه تسلیحاتی به ارزش ۱۱ میلیارد دلار موافقت کرد. ترامپ همچنین اجرای یک بسته تسلیحاتی بزرگ‌تر به ارزش ۱۴ میلیارد دلار را برای ماه‌ها متوقف کرده و آشکارا این معامله را «اهرم مذاکره بسیار خوبی» در گفت‌و‌گو‌ها با پکن توصیف کرده است.

تایوان از سال ۱۹۴۹، پس از عقب‌نشینی نیرو‌های حزب کومینتانگ به این جزیره در پی شکست در جنگ داخلی چین، عملا به صورت خودگردان اداره می‌شود.

پکن تایوان را بر اساس اصل «چین واحد» بخشی از قلمرو خود می‌داند؛ موضعی که بیشتر کشور‌های عضو سازمان ملل، از جمله روسیه، با صورت‌بندی‌های متفاوت آن را به رسمیت شناخته‌اند. چین اعلام کرده است که خواهان اتحاد مجدد مسالمت‌آمیز است، اما استفاده از زور را نیز منتفی ندانسته است.