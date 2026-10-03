ژنو و برخی شهر‌ها در اروپا شاهد تظاهرات گسترده در اعتراض به تعرضات مستمر علیه غزه، لبنان، ایران و سوریه بودند.

جوان آنلاین: مدیر دفتر شبکه المیادین در ژنو از برگزاری تظاهرات گسترده با مشارکت شمار زیادی از دانشجویان و مردم در اعتراض به تجاوز مستمر علیه نوار غزه، لبنان، ایران و سوریه خبر داد. او گفت که در بسیاری از شهر‌های اروپا نیز تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به ادامه این حملات برگزار شده است.

به گزارش ایسنا، به گفته مدیر دفتر المیادین در ژنو، بیانیه صادرشده در این تظاهرات، اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و لبنانی‌ها و همچنین اقدامات شهرک‌نشینان در کرانه باختری را محکوم کرده است.

او افزود که این بیانیه همچنین سکوت دولت‌ها یا اکتفاکردن آنها به بیانیه‌هایی محتاطانه در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان را محکوم کرده است.