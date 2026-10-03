کد خبر: 1382486
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تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

سومالی با حضور اسرائیل در خاک خود مخالفت کرد

2 رئیس‌جمهور سومالی با تأکید بر مخالفت کشورش با هرگونه حضور رژیم صهیونیستی در خاک سومالی، درباره تلاش برای گسترش دامنه بحران‌های منطقه غرب آسیا به شاخ آفریقا هشدار داد.

جوان آنلاین: «حسن شیخ محمود»، رئیس‌جمهور سومالی امروز (شنبه) اعلام کرد موگادیشو تحت هیچ شرایطی حضور رژیم صهیونیستی در خاک این کشور را نخواهد پذیرفت.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه تصریح کرد، تلاش‌ها برای انتقال بحران‌های خاورمیانه به سومالی به نتیجه نخواهد رسید و دولت این کشور در برابر تحرکات رژیم صهیونیستی ایستادگی خواهد کرد.

رئیس‌جمهور سومالی همچنین گفت تحرکات اسرائیل در منطقه با هدف نزدیک شدن به کشور‌های حاشیه خلیج فارس و ایران دنبال می‌شود.

شیخ محمود در بخش دیگری از اظهارات خود گفت رژیم صهیونیستی در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد پایگاه دریایی در بربره و استفاده از فرودگاه این شهر است.

وی همچنین با اشاره به مواضع مردم سومالی‌لند اعلام کرد ساکنان این منطقه نیز با حضور رژیم صهیونیستی مخالف هستند.

برچسب ها: سومالی ، اسرائیل ، غزه
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