جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فلسطین (وفا)، وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای، جنایت رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه را محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است که تجاوزات مستمر اسرائیل و مخالفت آن با آتش‌بس و اجرای طرح دونالد ترامپ و قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت و نیز مخالفت با ورود کمک‌های انساندوستانه به نوار غزه بیانگر اهداف اسرائیل برای نسل‌کُشی، کوچاندن اجباری فلسطینیان و بی‌اعتنایی به تلاش‌های ترامپ و کشور‌های میانجی است.

در این بیانیه از دولت آمریکا خواسته شده است تا به مسوولیت خود عمل کرده و برای متوقف کردن جنایت‌های رژیم اشغالگر، پایان دادن به حملات علیه غیرنظامیان، پایبند کردن اسرائیل به مفاد توافق آتش‌بس، تضمین عدم تکرار این جنایت‌ها و تأمین امنیت لازم برای ملت فلسطین، اقدام فوری انجام دهد.

وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین از جامعه جهانی نیز خواست تا به مسوولیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی خود عمل کرده و ضمن حمایت از غیرنظامیان فلسطینی، اقداماتی را برای دستیابی به آتش‌بس فراگیر و پایدار، عقب‌نشینی کامل اسرائیل از نوار غزه، تضمین ورود کمک‌های انساندوستانه و فراهم کردن شرایط لازم برای بازسازی و پایان دادن به اشغالگری اسرائیل فراهم کند.

در همین ارتباط، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی حمله هوایی بامداد امروز به ساختمان «الاصاله» در غرب شهر غزه، یک مرد و چهار زن به شهادت رسیده‌اند که در میان آنها یک مادر و دختر مسیحی نیز حضور داشتند.

حماس این حمله را ادامه تشدید حملات علیه غیرنظامیان در نوار غزه دانست و تاکید کرد که این اقدام نشان‌دهنده تداوم سیاست هدف قرار دادن فلسطینی‌ها با هر گرایش و پیشینه‌ای و ادامه روند کشتار و ویرانی در غزه است.

این جنبش در ادامه از میانجی‌ها و دولت آمریکا خواست که در قبال نقض‌های خطرناک به مسئولیت‌های خود عمل کرده و با اتخاذ مواضع جدی، برای متوقف کردن حملات رژیم صهیونیستی اقدام کنند.