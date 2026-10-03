کد خبر: 1382485
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۶
بين‌الملل » اخبار كلی

رام‌الله: تداوم جنایت‌ها علیه غزه بیانگر اهداف اسرائیل برای کوچاندن اجباری فلسطینیان است

3 وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای تأکید کرد که تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، بیانگر اهداف آن برای کوچاندن اجباری فلسطینیان است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فلسطین (وفا)، وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای، جنایت رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه را محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است که تجاوزات مستمر اسرائیل و مخالفت آن با آتش‌بس و اجرای طرح دونالد ترامپ و قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت و نیز مخالفت با ورود کمک‌های انساندوستانه به نوار غزه بیانگر اهداف اسرائیل برای نسل‌کُشی، کوچاندن اجباری فلسطینیان و بی‌اعتنایی به تلاش‌های ترامپ و کشور‌های میانجی است.

در این بیانیه از دولت آمریکا خواسته شده است تا به مسوولیت خود عمل کرده و برای متوقف کردن جنایت‌های رژیم اشغالگر، پایان دادن به حملات علیه غیرنظامیان، پایبند کردن اسرائیل به مفاد توافق آتش‌بس، تضمین عدم تکرار این جنایت‌ها و تأمین امنیت لازم برای ملت فلسطین، اقدام فوری انجام دهد.

وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین از جامعه جهانی نیز خواست تا به مسوولیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی خود عمل کرده و ضمن حمایت از غیرنظامیان فلسطینی، اقداماتی را برای دستیابی به آتش‌بس فراگیر و پایدار، عقب‌نشینی کامل اسرائیل از نوار غزه، تضمین ورود کمک‌های انساندوستانه و فراهم کردن شرایط لازم برای بازسازی و پایان دادن به اشغالگری اسرائیل فراهم کند.

در همین ارتباط، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی حمله هوایی بامداد امروز به ساختمان «الاصاله» در غرب شهر غزه، یک مرد و چهار زن به شهادت رسیده‌اند که در میان آنها یک مادر و دختر مسیحی نیز حضور داشتند.

حماس این حمله را ادامه تشدید حملات علیه غیرنظامیان در نوار غزه دانست و تاکید کرد که این اقدام نشان‌دهنده تداوم سیاست هدف قرار دادن فلسطینی‌ها با هر گرایش و پیشینه‌ای و ادامه روند کشتار و ویرانی در غزه است.

این جنبش در ادامه از میانجی‌ها و دولت آمریکا خواست که در قبال نقض‌های خطرناک به مسئولیت‌های خود عمل کرده و با اتخاذ مواضع جدی، برای متوقف کردن حملات رژیم صهیونیستی اقدام کنند.

برچسب ها: رام الله ، غزه ، اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

پول حقیقی به بورس برگشت

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

۱۹ نفتکش آبکش شد

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

جنگ «دستور کار» در نیویورک

کام چایکاران شیرین می‌شود

زمان ترخیص کالا از گمرکات قیچی می‌شود

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

 چک دیجیتال بانک ملی ایران؛ ساده، امن و در دسترس

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

واکسن آنفلوآنزا به داروخانه‌ها رسید

ورزشکار «کیفیت‌لازم» است، مدیر نه؟! 

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

هفتمین طلا به نام دوومیدانی

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

سوگلی‌های فدراسیون!

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

اکران خصوصی «جانشین»

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

عراقی‌ها مقابل محاصره ایران

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار