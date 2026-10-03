کد خبر: 1382484
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تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

ارتش یمن تا ساعاتی دیگر یک منطقه راهبردی تعز را آزاد می‌کند

6 یک رسانه عربی گزارش داد که نیرو‌های مسلح یمن تا ساعاتی دیگر یک منطقه راهبردی تعز را آزاد خواهند کرد.

جوان آنلاین: شبکه المیادین گزارش داد که خبر‌ها حاکی است که نیرو‌های مسلح یمن تا ساعاتی دیگر، ممکن است منطقه التربه تعز را که یک منطقه استراتژیک است، از اشغال مزدوران سعودی آزاد کنند.

به گزارش تسنیم، این رسانه افزود که تسلط نیرو‌های مسلح یمن بر منطقه التربه، آزادسازی دیگر مناطق استان تعز را تسهیل خواهد کرد.

تشدید حملات وحشیانه سعودی به مناطق مسکونی یمن نشان دهنده وضعیت وخیم و بحرانی مزدورانش در برابر نیرو‌های مسلح یمن است.

المسیره از تشدید حملات وحشیانه رژیم سعودی به مناطق مسکونی صنعاء خبر داد و افزود که دشمن تنها طی ساعات امروز، ۲۶ بار مناطق مختلف پایتخت از جمله السبعین، النهدین، نقم و عطان را بمباران کرد.

برچسب ها: ارتش یمن ، استان تعز ، عربستان سعودی
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