تداوم بارش باران در تهران

جوان آنلاین: حمیدرضا خورشیدی روز شنبه به خبرنگار گفت: بارش باران همراه با رگبار و رعد و برق طبق پیش بینی‌ها تا اواخر وقت امروز ادامه خواهد داشت که البته بارش‌ها در ارتفاعات و مناطق کوهستانی بیشتر خواهد بود.

وی افزود: بر اساس پیش بینی‌ها در ۴۸ ساعت آینده آسمان تهران ابری خواهد بود که البته از روز یکشنبه وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می‌شود که در مناطق جنوبی و غربی همراه با خیزش خاک خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: آسمان تهران روز یکشنبه کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد شدید و گاهی بارش پراکنده با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

به گفته وی، آسمان تهران در روز دوشنبه نیز کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.