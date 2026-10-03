اعلام آمادگی آستان مقدس حسینی برای درمان رایگان بیماران فلسطینی

نماینده مرجعیت عالی دینی عراق از آمادگی آستان مقدس حسینی برای پذیرش و درمان رایگان بیماران فلسطینی و پرداخت هزینه‌های درمان و انتقال آنها خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، شیخ عبدالمهدی کربلایی، نماینده آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجعیت عالیقدر عراق، روز شنبه اعلام کرد آستان مقدس حسینی آماده است بیماران فلسطینی را برای درمان رایگان در مراکز درمانی وابسته به این آستان پذیرش کند.

به گزارش ایرنا، بر اساس بیانیه آستان مقدس حسینی، کربلایی در دیدار با یکی از بیماران فلسطینی که در مراکز درمانی این آستان تحت درمان است، گفت که هزینه‌های درمان و انتقال بیماران فلسطینی نیز از سوی آستان حسینی تأمین خواهد شد.

وی افزود که آستان مقدس حسینی آماده پذیرش بیماران فلسطینی در زمینه‌های مختلف پزشکی و با بیماری‌های گوناگون است و خدمات درمانی را به صورت رایگان ارائه خواهد کرد.

نماینده مرجعیت عالیقدر عراق هدف از این اقدام را حمایت و پشتیبانی انسانی از ملت فلسطین در شرایط دشواری که با آن مواجه هستند، عنوان کرد.

شیخ کربلایی همچنین تأکید کرد که آستان مقدس حسینی پیگیری وضعیت بیماران را ادامه خواهد داد تا روند درمان آنها به بهبودی کامل برسد.

وی با ابراز خرسندی از میزبانی و خدمت‌رسانی به بیماران فلسطینی، بر آمادگی مراکز درمانی وابسته به آستان مقدس حسینی برای ارائه خدمات و مراقبت‌های لازم به آنها تاکید کرد.

این اقدام در ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه آستان مقدس حسینی برای ارائه خدمات پزشکی رایگان به بیماران و افراد نیازمند و با هدایت نماینده مرجعیت عالی دینی عراق انجام می‌شود.