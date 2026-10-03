کد خبر: 1382478
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

اعلام آمادگی آستان مقدس حسینی برای درمان رایگان بیماران فلسطینی

3 نماینده مرجعیت عالی دینی عراق از آمادگی آستان مقدس حسینی برای پذیرش و درمان رایگان بیماران فلسطینی و پرداخت هزینه‌های درمان و انتقال آنها خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، شیخ عبدالمهدی کربلایی، نماینده آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجعیت عالیقدر عراق، روز شنبه اعلام کرد آستان مقدس حسینی آماده است بیماران فلسطینی را برای درمان رایگان در مراکز درمانی وابسته به این آستان پذیرش کند.

به گزارش ایرنا، بر اساس بیانیه آستان مقدس حسینی، کربلایی در دیدار با یکی از بیماران فلسطینی که در مراکز درمانی این آستان تحت درمان است، گفت که هزینه‌های درمان و انتقال بیماران فلسطینی نیز از سوی آستان حسینی تأمین خواهد شد.

وی افزود که آستان مقدس حسینی آماده پذیرش بیماران فلسطینی در زمینه‌های مختلف پزشکی و با بیماری‌های گوناگون است و خدمات درمانی را به صورت رایگان ارائه خواهد کرد.

نماینده مرجعیت عالیقدر عراق هدف از این اقدام را حمایت و پشتیبانی انسانی از ملت فلسطین در شرایط دشواری که با آن مواجه هستند، عنوان کرد.

شیخ کربلایی همچنین تأکید کرد که آستان مقدس حسینی پیگیری وضعیت بیماران را ادامه خواهد داد تا روند درمان آنها به بهبودی کامل برسد.

وی با ابراز خرسندی از میزبانی و خدمت‌رسانی به بیماران فلسطینی، بر آمادگی مراکز درمانی وابسته به آستان مقدس حسینی برای ارائه خدمات و مراقبت‌های لازم به آنها تاکید کرد.

این اقدام در ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه آستان مقدس حسینی برای ارائه خدمات پزشکی رایگان به بیماران و افراد نیازمند و با هدایت نماینده مرجعیت عالی دینی عراق انجام می‌شود.

برچسب ها: آستان مقدس حسینی ، آیت الله سیستانی ، فلسطینیان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

پول حقیقی به بورس برگشت

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

۱۹ نفتکش آبکش شد

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

جنگ «دستور کار» در نیویورک

کام چایکاران شیرین می‌شود

زمان ترخیص کالا از گمرکات قیچی می‌شود

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

 چک دیجیتال بانک ملی ایران؛ ساده، امن و در دسترس

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

واکسن آنفلوآنزا به داروخانه‌ها رسید

ورزشکار «کیفیت‌لازم» است، مدیر نه؟! 

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

هفتمین طلا به نام دوومیدانی

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

سوگلی‌های فدراسیون!

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

اکران خصوصی «جانشین»

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

عراقی‌ها مقابل محاصره ایران

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار