رهبر کره شمالی بر ارتقای روابط با چین به سطح راهبردی تاکید کرد

کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پنجشنبه در نامه‌ای به شی جینپینگ رئیس جمهور چین بر تعهد خود برای ارتقای روابط دوجانبه با پکن به «سطحی راهبردی و جدید» تاکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از یونهاپ، کیم در این نامه که به مناسبت هفتاد و هفتمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین ارسال شده، «صمیمانه‌ترین تبریک‌ها و بهترین آرزوها» را به شی و مردم چین اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، به گزارش خبرگزاری مرکزی کره (KCNA)، کیم خاطرنشان کرد که دو کشور امسال شصت و پنجمین سالگرد پیمان دوستی خود را گرامی داشته و در حال گسترش تبادلات در «تمامی زمینه‌ها» هستند.

وی نوشت: تاریخ دوستی میان کره شمالی و چین که با بهای خون شکل گرفته و با پیوند دوستی و صادقانه تداوم یافته است، با وجود هرگونه تغییر در شرایط بین‌المللی هرگز متزلزل نخواهد شد.

رهبر کره شمالی تاکید کرد «اراده راسخ» کشورش، توسعه مستمر «روابط سنتی مبتنی بر اتحاد و همکاری» با چین است.

کیم با اشاره به دیدار‌های اخیر خود با شی اظهار کرد: من سال گذشته و امسال دیدار‌های پرباری با رفیق دبیرکل (شی) داشتم و بر موضع و اراده خود برای ارتقای روابط دوستانه، مستحکم و ویژه میان کره شمالی و چین به سطح قدرتمندترین و راهبردی‌ترین روابط میان کشور‌های سوسیالیستی، با هدف دستیابی به آینده‌ای مشترک و درخشان تاکید کردم.

کیم نوشت: من بار دیگر بر موضع خود مبنی بر هدایت روابط کره شمالی و چین که ریشه‌های تاریخی عمیق و دیرینه‌ای داردریال به سطحی راهبردی و جدید تاکید می‌کنم.

کره شمالی همچنین روز چهارشنبه به مناسبت روز ملی چین، ضیافتی را در پیونگ‌یانگ با حضور «وانگ یاجون» سفیر چین و مقامات سفارت این کشور برگزار کرد.