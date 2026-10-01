کد خبر: 1382310
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تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

رهبر کره شمالی بر ارتقای روابط با چین به سطح راهبردی تاکید کرد

3 کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پنجشنبه در نامه‌ای به شی جینپینگ رئیس جمهور چین بر تعهد خود برای ارتقای روابط دوجانبه با پکن به «سطحی راهبردی و جدید» تاکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از یونهاپ، کیم در این نامه که به مناسبت هفتاد و هفتمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین ارسال شده، «صمیمانه‌ترین تبریک‌ها و بهترین آرزوها» را به شی و مردم چین اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، به گزارش خبرگزاری مرکزی کره (KCNA)، کیم خاطرنشان کرد که دو کشور امسال شصت و پنجمین سالگرد پیمان دوستی خود را گرامی داشته و در حال گسترش تبادلات در «تمامی زمینه‌ها» هستند.

وی نوشت: تاریخ دوستی میان کره شمالی و چین که با بهای خون شکل گرفته و با پیوند دوستی و صادقانه تداوم یافته است، با وجود هرگونه تغییر در شرایط بین‌المللی هرگز متزلزل نخواهد شد.

رهبر کره شمالی تاکید کرد «اراده راسخ» کشورش، توسعه مستمر «روابط سنتی مبتنی بر اتحاد و همکاری» با چین است.

کیم با اشاره به دیدار‌های اخیر خود با شی اظهار کرد: من سال گذشته و امسال دیدار‌های پرباری با رفیق دبیرکل (شی) داشتم و بر موضع و اراده خود برای ارتقای روابط دوستانه، مستحکم و ویژه میان کره شمالی و چین به سطح قدرتمندترین و راهبردی‌ترین روابط میان کشور‌های سوسیالیستی، با هدف دستیابی به آینده‌ای مشترک و درخشان تاکید کردم.

کیم نوشت: من بار دیگر بر موضع خود مبنی بر هدایت روابط کره شمالی و چین که ریشه‌های تاریخی عمیق و دیرینه‌ای داردریال به سطحی راهبردی و جدید تاکید می‌کنم.

کره شمالی همچنین روز چهارشنبه به مناسبت روز ملی چین، ضیافتی را در پیونگ‌یانگ با حضور «وانگ یاجون» سفیر چین و مقامات سفارت این کشور برگزار کرد.

برچسب ها: کیم جونگ اون ، کره شمالی ، چین
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