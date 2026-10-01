جوان آنلاین: داگ ساسنیک، مشاور ارشد بیل کلینتون، رئیسجمهور اسبق آمریکا از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ روز پنجشنبه در تحلیلی برای روزنامه واشنگتن پست نوشت: هرجومرج ۲۰ ماه پس از بازگشت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به قدرت در مقایسه با نوساناتی که پس از انتخابات میاندورهای رخ خواهد داد، چیزی نیست! در کمتر از ۴۰ روز، همگرایی نیروهای متعدد، سیستم سیاسی ایالات متحده را بیثباتتر خواهد کرد، زیرا کشور از دوران سلطه ترامپ فراتر میرود؛ دورهای که بحثی تمامعیار را در مورد آینده کشور آغاز خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، او در ادامه چنین استدلال کرد: دو سال بین انتخابات میاندورهای و انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ آمریکا دوره گذار بین دو دوره سیاسی خواهد بود؛ عصر ترامپ و عصر پسا ترامپ. اگرچه بعید است که کار اساسی انجام شود، اما منازعات سیاسی در واشنگتن و در مبارزات انتخاباتی ریاستجمهوری، مسیر کشور را پس از انتخابات شکل خواهد داد. عصر ترامپ احتمالا کمتر به خاطر ساختن معماری جدید برای حکومت آمریکا و بیشتر به خاطر برچیدن معماری قدیمی به یاد آورده خواهد شد. شروع ساختن چیزی جدید بر عهده رئیسجمهور بعدی خواهد بود و تا آن زمان، انتظار بینظمی را داشته باشید و بهتر است کمربندهای خود را ببندید!
این مشاور ارشد رئیسجمهور اسبق آمریکا تاکید کرد: آینده نامعلوم است، اما بر اساس تمام سالهای فعالیت سیاسی من، آنچه در آینده میبینم این است؛ پیروزی دموکراتها در مجلس نمایندگان یا حتی سنا محتمل است و این پیروزی، ترامپ را از کنگره مطیع محروم خواهد کرد. با این حال، این میتواند منجر به به چالش کشیدن نتایج انتخابات میاندورهای توسط ترامپ شود، که میتواند باعث بینظمی و بیثباتی دموکراسی آمریکا شود. رئیسجمهور تمایل خود را برای تاثیرگذاری بر نحوه برگزاری انتخابات میاندورهای پنهان نکرده است.
وی افزود: هنگامی که دموکراتها کنترل را به دست بگیرند، ترامپ عملا به یک رئیسجمهور بیاختیار بدل خواهد شد. ترامپ همیشه منافع خود را در اولویت اصلی خود قرار داده و شکستهای قابلتوجه انتخابات میاندورهای برای جمهوریخواهان میتواند فوریتی را که او برای تعریف میراث خود پیش از ترک سمت خود احساس میکند، افزایش دهد. با افزایش سن ترامپ، تلاشهای او برای تثبیت جایگاه خود در تاریخ احتمالا با رفتارهای نامنظمتری همراه خواهد شد و این امر فاصله بیشتری بین دولت او و بقیه حزب جمهوریخواه ایجاد خواهد کرد.
این مقام آمریکایی در پایان گزارش خود برای واشنگتن پست خاطرنشان کرد که با تمامی این اتفاقات، رها شدن از دوران سیاسی تحت سلطه رئیسجمهور دونالد ترامپ احتمالا اقدام آسانی نخواهد بود.