افزایش تعداد خبرنگاران شهید غزه به ۲۶۳ نفر

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد که با شهادت محمد النجار، تعداد خبرنگاران شهید به ۲۶۳ نفر رسید.

جوان آنلاین: در حالی که رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ نسل کشی خود علیه نوار غزه به طور سیستماتیک خبرنگاران و اصحاب رسانه را با هدف جلوگیری از افشای حقیقت جنایات خودش هدف قرار می‌دهد، دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه از افزایش تعداد خبرنگاران شهید به ۲۶۳ نفر خبر داد.

به گزارش تسنیم، دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد که بعد از شهادت محمد عبدالعزیز النجار، خبرنگار و همچنین گوینده رادیو قرآن کریم، تعداد خبرنگارانی که توسط صهیونیست‌ها از زمان آغاز جنگ نسل کشی علیه غزه به شهادت رسیده‌اند به ۲۶۳ نفر رسید.

این نهاد دولتی غزه تاکید کرد که النجار به عنوان روزنامه‌نگار و گوینده رادیو قرآن کریم، وابسته به وزارت اوقاف و امور دینی، کار می‌کرد.

دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه، هدف قرار دادن، کشتار و ترور سیستماتیک خبرنگاران فلسطینی به دست اشغالگران صهیونیست را به شدت محکوم کرد و از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، فدراسیون روزنامه‌نگاران عرب و همه نهاد‌های روزنامه‌نگاری در سراسر جهان خواست تا این جنایات علیه روزنامه‌نگاران و متخصصان رسانه‌ای فلسطینی در نوار غزه را محکوم کنند.

این دفتر همچنین از جامعه بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی و همه نهاد‌های روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای مربوطه در سراسر جهان خواست تا جنایات جاری اشغالگران علیه مردم فلسطین و اصحاب رسانه را محکوم کنند و جنایتکاران صهیونیست را در دادگاه‌های بین‌المللی تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه در ادامه خواستار فشار جدی و مؤثر برای توقف نسل‌کشی، محافظت از روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه در نوار غزه و توقف کشتار و ترور آنها شد.

اما در سایه جنایات تروریستی سیستماتیکی صهیونیست‌ها علیه متخصصان رسانه و خبرنگاران در غزه، تحلیلگران مفهوم جدیدی درباره وحشی‌گری صهیونیست‌ها علیه اصحاب رسانه در نوار غزه مطرح کرده‌اند، تحت عنوان «نسل کشی رسانه‌ای».

بر این اساس وضعیت بی‌سابقه‌ای که جامعه خبرنگاری فلسطین در جنگ غزه تجربه کرد، یک نسل کشی رسانه‌ای است که از طریق آن اسرائیل می‌خواهد صدای خبرنگاران و اصحاب رسانه را خاموش کند و مانع افشای حقیقت جنایات خود علیه غیرنظامیان بی‌گناه شود.

مفهوم نسل کشی رسانه‌ای بعد از بررسی جنایت‌های سیستماتیک اسرائیل علیه جامعه خبرنگاران و هدف قرار دادن عامدانه تیم‌های رسانه و خانواده و بستگان آنها، تخریب موسسات رسانه‌ای، جلوگیری از کمک به خبرنگارانی که در معرض خطر هستند، ویران کردن منازل آنها و زیر پا گذاشتن همه قوانینی که بر حق حمایت از اصحاب رسانه در جنگ‌ها تاکید دارند، مطرح شد.

بر این اساس، جنایت‌های نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه جامعه مطبوعاتی در نوار غزه به کشتار گسترده خبرنگاران و عکاسان محدود نمی‌شود؛ بلکه به طرحی یکپارچه با هدف تخریب بافت اجتماعی جامعه مطبوعاتی از طریق قتل عام گسترده اصحاب رسانه و خانواده‌های آنها گسترش می‌یابد.

یکی از عوامل اصلی ادامه یافتن این جنایات اشغالگران، مربوط به حمایت دائمی جامعه بین‌المللی از جنایات نسل کشی اسرائیل علیه غیرنظامیان است؛ زیرا تحت هر شرایطی رژیم اشغالگر از حمایت مالی، نظامی و سیاسی غرب برخوردار است و قبل از نبرد طوفان الاقصی هم ۱۰۴ خبرنگار فلسطینی را به شهادت رسانده بود؛ بدون اینکه جامعه بین‌المللی اقدامی برای مقابله با این جنایات وحشیانه انجام دهد.