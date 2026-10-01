آمار ادعایی رژیم صهیونیستی درباره حملات به غزه و لبنان در ماه گذشته

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که نیروی هوایی این رژیم طی ماه گذشته به بیش از ۳۷۰ هدف حزبالله در جنوب لبنان حمله کرده است.
بر اساس این گزارش، ارتش اشغالگر در بخش دیگری از ادعای خود افزود که در مدت مشابه، بیش از ۱۴۰ هدف در نوار غزه، از جمله رهبران حماس و انبارهای اسلحه آنها را نیز هدف حمله قرار داده است.
رژیم صهیونیستی این آمارها را در حالی منتشر کرده است که بدون توجه به قوانین و موازین بین المللی و با وحشیگری آتش بس را در لبنان و غزه نقض میکند و غیرنظامیان را هدف قرار میدهد.