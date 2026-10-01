خواهر کریستیانو رونالدو به تصمیم این بازیکن و ترک اردوی تیم ملی فوتبال پرتغال به خاطر اختلافات با ژسوس واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: ایلما، خواهر کریستیانو رونالدو پس از ترک اردوی تیم ملی پرتغال توسط برادرش واکنش تندی به این موضوع نشان داد.

به گزارش ایسنا، رونالدو پیش از دیدار پرتغال مقابل دانمارک در لیگ ملت‌های اروپا اردوی تیم ملی را ترک کرد. او پس از آنکه در دیدار برابر ولز در ترکیب اصلی قرار گرفت، در پیروزی پرتغال مقابل نروژ به میدان نرفت. این اتفاق در شرایطی رخ داد که درباره رابطه او با ژرژ ژسوس، سرمربی پرتغال، حواشی و ابهام‌های زیادی ایجاد شده بود.

ترک اردو توسط کاپیتان پرتغال پس از آن اتفاق افتاد که ژسوس در اظهاراتی وجود هرگونه بحران میان خود و رونالدو را رد کرد. پس از آن، رونالدو در بیانیه‌ای اعلام کرد که در زمان مناسب دلایلی را که باعث شده اردوی تیم ملی را ترک کند، توضیح خواهد داد.

ایلما در واکنش به این اتفاق در حساب اینستاگرام خود نوشت که کریستیانو رونالدو شایسته احترام بیشتر و تیم ملی پرتغال نیز شایسته نظم و امکانات بیشتری بود.

او همچنین از عملکرد رسانه‌های پرتغالی انتقاد کرد و گفت آنها باید به جای گمانه زنی زیاد صداقت بیشتری از خود نشان دهند.

خواهر رونالدو سپس انتقاد‌های تندتری را متوجه هواداران پرتغالی کرد و نوشت:، اما پرتغالی‌ها... خب، آنها شایسته این نیستند که در هیچ چیزی بهترین را داشته باشند. ما حسود، متکبر و ناآگاه هستیم و شایسته آن هستیم که در فوتبال به همان وضعیت متوسطی برگردیم که همیشه پیش از رونالدو داشتیم.

ایلما در پایان پیام خود با تشکر از برادرش نوشت: برای همه چیز از تو متشکرم، کریستیانو رونالدو! تو شایسته بیشتر از اینها بودی!