چین خواستار اصلاح نظام حاکم بر حقوق بشر جهان شد

جوان آنلاین: چیا گاید، نماینده دائم چین در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو و سایر سازمانهای بینالمللی در سوئیس این اظهارات را هنگام ارائه بیانیه مشترکی با عنوان «بهبود حاکمیت بینالمللی حقوق بشر» به نمایندگی از ۷۱ کشور در شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بیان کرد.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش روزنامه چینی دیلی پیپل، ابتکار حاکمیت جهانی که توسط شی جینپینگ، رئیسجمهور چین در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۵ پیشنهاد شد، از سوی بسیاری از کشورها و سازمانهای بینالمللی مورد حمایت و پاسخهای مثبت قرار گرفته است.
نماینده چین در این بیانیه مشترک خاطرنشان کرد: چشمانداز بینالمللی در بحبوحه محیطی پیچیده و آشفته، دستخوش تغییرات عمیقی شده، در حالیکه حاکمیت جهانی حقوق بشر با تعدیلهای عمیقی مواجه است.
وی گفت که چین چهار پیشنهاد ارائه میدهد: اول، اتخاذ رویکردی مردممحور. این وظیفه مردم هر کشور است که وضعیت حقوق بشر خود را ارزیابی و بهبود بخشند تا به هدف اصلی حاکمیت حقوق بشر وفادار بمانند و نیازهای مردم را برآورده کنند. دوم، برابری حاکمیت را حفظ کنند. همه کشورها باید مشارکت کنند، تصمیم بگیرند و بهطور مساوی از آن بهرهمند شوند. باید به صداهای کشورهای جنوب جهان توجه بیشتری شود. ما طرفدار انصاف، بیطرفی و غیرگزینشی هستیم و خواستار گفتوگو و همکاری مبتنی بر احترام متقابل هستیم.
این نماینده چینی در ادامه گفت: سوم، انصاف و عدالت را حفظ کنیم. ما با سیاسی و ابزاری شدن حقوق بشر مخالفیم، رویکردی جامع به همه مقولههای حقوق بشر اتخاذ میکنیم، اصلاحات حقوق بشر را به شیوهای محتاطانه پیش میبریم و از نهادها و کارشناسان چندجانبه حقوق بشر در انجام وظایف خود به صورت عینی و بیطرفانه حمایت میکنیم. چهارم، حاکمیت قانون بینالمللی را حفظ کنیم. ما از اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد حمایت میکنیم، اجرای برابر و مداوم حقوق بینالملل و قواعد بینالمللی را تضمین میکنیم و با استانداردهای دوگانه، دخالت در امور داخلی سایر کشورها به بهانه حقوق بشر و تحمیل استانداردهای خود بر دیگران مخالف هستیم.