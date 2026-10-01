نامه الغرافه به استقلال در مورد پرواز چارتر

جوان آنلاین: استقلال باید در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا به مصاف الغرافه قطر برود؛ دیداری که طبق برنامه در روز ۲۰ مهر در قطر برگزار خواهد شد.
در همین راستا، باشگاه الغرافه با ارسال نامهای به باشگاه استقلال، از مدیران این باشگاه درخواست کرده مشخصات و اطلاعات مورد نیاز کاروان استقلال را برای انجام هماهنگیهای لازم جهت پرواز چارتر در اختیار این باشگاه قرار دهند.
بر اساس این نامه، الغرافه قصد دارد هماهنگیهای مربوط به پرواز اختصاصی کاروان استقلال را انجام دهد تا آبیپوشان برای برگزاری دیدار آسیایی خود راهی قطر شوند.
این موضوع در شرایطی مطرح شده که استقلال برای سفر به قطر با توجه به محدودیتهای پروازی منطقه با چالشهایی مواجه است و پیش از این نیز باشگاه استقلال در نامهای به کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستار فراهم شدن شرایط برای انجام پرواز مستقیم و اختصاصی به قطر شده بود.
استقلال پیش از این در نخستین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا با نتیجه ۳ بر صفر السد قطر را شکست داده و اکنون باید در دومین مسابقه این رقابتها مقابل الغرافه قرار بگیرد.