دنیس اکرت به استقلال لینک شد

دنیس اکرت، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، به باشگاه استقلال پیشنهاد شده تا در صورت باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات این باشگاه در نیم‌فصل، به جمع آبی‌پوشان اضافه شود.

جوان آنلاین: باشگاه استقلال که در حال حاضر با محدودیت در پنجره نقل‌وانتقالات مواجه است، برای تقویت خط حمله خود در نیم‌فصل گزینه‌های مختلفی را زیر نظر دارد، اما تمام مذاکرات را به همان زمان موکول کرده است.

به گزارش ایسنا، در همین راستا، دنیس اکرت، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، به استقلال پیشنهاد شده و نام او در میان گزینه‌های روی میز این باشگاه برای پنجره زمستانی قرار گرفته است.

اکرت که سابقه بازی در فوتبال اروپا را دارد، در حال حاضر تحت قرارداد باشگاه استاندارد لیژ بلژیک است و در ماه‌های اخیر به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شده است. او در صورت فراهم شدن شرایط انتقال و توافق میان باشگاه‌ها، می‌تواند یکی از گزینه‌های استقلال برای تقویت خط حمله در نیم‌فصل باشد.

با توجه به وضعیت پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال، هرگونه اقدام برای جذب این مهاجم به باز شدن پنجره و فراهم شدن شرایط قانونی ثبت قرارداد بازیکن جدید منوط خواهد بود. در حال حاضر این موضوع در مرحله پیشنهاد قرار دارد و هنوز توافقی برای حضور اکرت در استقلال نهایی نشده است.