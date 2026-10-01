کد خبر: 1382292
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

یونیسف: در تجاوزات اسرائیل به لبنان دست‌کم ۲۶۱ کودک شهید شده‌اند

5 یونیسف اعلام کرد که در حملات صهیونیست‌ها به لبنان دست‌کم ۲۶۱ کودک شهید و ۱۰۵۶ کودک زخمی شده‌اند.

جوان آنلاین: در حالی که جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها علیه غیرنظامیان لبنانی از جمله زنان و کودکان در میان انفعال و تسلیم شرم آور دولت لبنان همچنان ادامه دارد، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارش جدید خود اعلام کرد که در نتیجه تجاوز اسرائیل به لبنان که در مارس گذشته تشدید شد، حداقل ۲۶۱ کودک شهید و ۱۰۵۶ کودک دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش تسنیم، یونیسف در گزارش خود تحت عنوان «کابوسی ادامه‌دار» تاکید کرد که همچنین در حملات اسرائیل به لبنان تقریباً ۴۳۶ مدرسه آسیب دیده یا ویران شده و حدود ۱۰۰۰۰۰ کودک در معرض خطر محرومیت از تحصیل قرار گرفته‌اند، در حالی که ۸۶ معلم زن و مرد هم شهید یا زخمی شده‌اند.

این سازمان بین‌المللی افزود: از هر پنج خانواده در لبنان، چهار خانواده برای تأمین نیاز‌های اولیه خود در بحبوحه بحران اقتصادی رو به وخامت که سال‌هاست ادامه دارد، با مشکلات زیادی مواجهند.

در ادامه این گزارش آمده است که این وضعیت، کودکان را به سمت گرسنگی سوق می‌دهد، آنها را مجبور به ترک مدرسه و ورود به بازار کار می‌کند و نگرانی‌هایی را در مورد پیامد‌های آن برای یک نسل کامل ایجاد می‌کند.

صندوق کودکان سازمان ملل تصریح کرد: حدود ۲۲ درصد از خانواده‌های مورد بررسی برای این گزارش گفته‌اند که فرزندانشان در دو هفته گذشته گرسنه به رختخواب رفته‌اند، در حالی که ۳۱ درصد گفته‌اند که فرزندانشان از مراقبت‌های بهداشتی لازم محروم شده‌اند، زیرا توانایی پرداخت هزینه‌های آن را ندارند.

مارکو لوئیجی کورسی، نماینده یونیسف در لبنان، تأکید کرد که کودکان و جوانان در این کشور مجبورند باری را به دوش بکشند که حق هیچ کودک و نوجوانی نیست و خانواده‌ها تا آستانه فروپاشی پیش می‌روند.

یونیسف گزارش داد که علاوه بر ویرانی و آسیب‌های فیزیکی، حدود ۷۷۰ هزار کودک در لبنان در شش ماه گذشته دچار پریشانی روانی شده‌اند.

این نهاد وابسته به سازمان ملل گزارش داد که تنها ۲۲ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله در مدارس یا دانشگاه‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، در حالی که ۶۷ درصد بیکار هستند. این یافته‌ها نشان‌دهنده چالش‌های رو به رشدی است که جوانان در ادامه تحصیل، دسترسی به خدمات و ساختن آینده خود در لبنان با آن مواجه هستند.

نماینده یونیسف در لبنان هشدار داد که بدون اقدام فوری و پایدار برای توقف این وضعیت و پایان جنگ، یک نسل کامل از کودکان و جوانان در معرض خطر حمل زخم‌های این بحران تا بزرگسالی قرار دارند.

برچسب ها: یونیسف ، اسرائیل ، لبنان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

پول حقیقی به بورس برگشت

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

هوشواره به‌جای هوش‌مصنوعی

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

بازداشت بازیگران امریکایی در تظاهرات ضد نتانیاهو در نیویورک 

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

۱۹ نفتکش آبکش شد

با دیدن کودکی که در سیل مرده بود با صدای بلند گریستم!

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

بزرگ‌ترین سرمایه انیمیشن ایران نیروی انسانی است

استقبال پاییزی از بازار سرمایه

 قهرمانی در قاب مه و آتش

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

رویترز: تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز پایین‌تر از میانگین ۱۰ روزه است

تیم کایاک دو نفره مدال برنز گرفت؛ تیر تیراندازان هم به مدال خورد

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار