جوان آنلاین: در حالی که جنایات وحشیانه صهیونیستها علیه غیرنظامیان لبنانی از جمله زنان و کودکان در میان انفعال و تسلیم شرم آور دولت لبنان همچنان ادامه دارد، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارش جدید خود اعلام کرد که در نتیجه تجاوز اسرائیل به لبنان که در مارس گذشته تشدید شد، حداقل ۲۶۱ کودک شهید و ۱۰۵۶ کودک دیگر زخمی شدهاند.
به گزارش تسنیم، یونیسف در گزارش خود تحت عنوان «کابوسی ادامهدار» تاکید کرد که همچنین در حملات اسرائیل به لبنان تقریباً ۴۳۶ مدرسه آسیب دیده یا ویران شده و حدود ۱۰۰۰۰۰ کودک در معرض خطر محرومیت از تحصیل قرار گرفتهاند، در حالی که ۸۶ معلم زن و مرد هم شهید یا زخمی شدهاند.
این سازمان بینالمللی افزود: از هر پنج خانواده در لبنان، چهار خانواده برای تأمین نیازهای اولیه خود در بحبوحه بحران اقتصادی رو به وخامت که سالهاست ادامه دارد، با مشکلات زیادی مواجهند.
در ادامه این گزارش آمده است که این وضعیت، کودکان را به سمت گرسنگی سوق میدهد، آنها را مجبور به ترک مدرسه و ورود به بازار کار میکند و نگرانیهایی را در مورد پیامدهای آن برای یک نسل کامل ایجاد میکند.
صندوق کودکان سازمان ملل تصریح کرد: حدود ۲۲ درصد از خانوادههای مورد بررسی برای این گزارش گفتهاند که فرزندانشان در دو هفته گذشته گرسنه به رختخواب رفتهاند، در حالی که ۳۱ درصد گفتهاند که فرزندانشان از مراقبتهای بهداشتی لازم محروم شدهاند، زیرا توانایی پرداخت هزینههای آن را ندارند.
مارکو لوئیجی کورسی، نماینده یونیسف در لبنان، تأکید کرد که کودکان و جوانان در این کشور مجبورند باری را به دوش بکشند که حق هیچ کودک و نوجوانی نیست و خانوادهها تا آستانه فروپاشی پیش میروند.
یونیسف گزارش داد که علاوه بر ویرانی و آسیبهای فیزیکی، حدود ۷۷۰ هزار کودک در لبنان در شش ماه گذشته دچار پریشانی روانی شدهاند.
این نهاد وابسته به سازمان ملل گزارش داد که تنها ۲۲ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله در مدارس یا دانشگاهها ثبتنام کردهاند، در حالی که ۶۷ درصد بیکار هستند. این یافتهها نشاندهنده چالشهای رو به رشدی است که جوانان در ادامه تحصیل، دسترسی به خدمات و ساختن آینده خود در لبنان با آن مواجه هستند.
نماینده یونیسف در لبنان هشدار داد که بدون اقدام فوری و پایدار برای توقف این وضعیت و پایان جنگ، یک نسل کامل از کودکان و جوانان در معرض خطر حمل زخمهای این بحران تا بزرگسالی قرار دارند.