حمله روسیه به یک کشتی باری و انهدام ۳۳۰ پهپاد اوکراین

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور شب گذشته ۳۳۰ پهپاد اوکراینی را در چندین منطقه از روسیه سرنگون کرده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین از هدف قرار دادن یک کشتی باری اوکراین در بندر چورنومورسک و یک مرکز داده نظامی در منطقه اودسا خبر داد.

در خبری دیگر، فرماندار منطقه بریانسک روسیه اعلام کرد که در حمله گسترده پهپاد‌های اوکراینی به یک مرکز مواد غذایی، خسارات مادی به آن وارد شد، اما هیچ زخمی و تلفاتی بر جای نگذاشت.

فرماندار منطقه زاپروژیا در اوکراین هم تأیید کرد که در نتیجه حملات روسیه به این منطقه، ۳ نفر زخمی و خساراتی به زیرساخت‌ها و اموال وارد شده است.