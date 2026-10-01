جوان آنلاین: دو مقام فعلی، یک مقام سابق آمریکایی و یک منبع آگاه دیگر صبح پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند: دلایل اصلی اینکه حمله احتمالی چین به تایوان در سال آینده را بعید میدانیم، شامل تاخیر در آمادگی نظامی در بحبوحه کمپین ضد فساد حزب کمونیست چین و همچنین اشتیاق این کشور برای رویت نتایج انتخابات ۲۰۲۸ تایوان است که برخی از مقامات چینی امیدوارند دولت بعدی تایوان پذیرای بهتر و بیشتر کنترل این جزیره توسط چین باشد.
به گزارش ایسنا، این منابع مذکور در ادامه ادعا کردند: اگر انتخابات تایوان منجر به پیروزی حزب مترقی دموکراتیک برای چهارمین دوره متوالی شود و بهویژه اگر لای چینگ-ته، رئیسجمهور فعلی دوباره انتخاب شود، چین ممکن است بهطور فزایندهای به دنبال استفاده از زور در سال ۲۰۲۸ و پس از آن باشد.
یکی از مقامات آمریکایی که مانند سایر منابع هویت خود را فاش نکرد، گفت: اگر این اتفاق رخ دهد، فکر میکنم سال ۲۰۲۸ بسیار رقابتی خواهد شد.
رویترز گزارش داد: این ارزیابی که پیشتر گزارش نشده بود، بهروزرسانی قابلتوجهی از درک دیرینه مقامات آمریکایی است مبنی بر اینکه شی جینپینگ، رئیسجمهور چین میخواست در سال ۲۰۲۷، صدمین سالگرد تاسیس ارتش آزادیبخش خلق چین، آماده تصرف احتمالی تایوان با زور و اجبار باشد. چین هرگز استفاده از زور برای تحت کنترل درآوردن تایوان را رد نکرده، اما از طرفی هم هرگز بهطور علنی دستور آمادگی برای سال ۲۰۲۷ را تایید نکرده است.
پنتاگون، سفارت چین در آمریکا و دفتر نمایندگی تایوان در واشنگتن هنوز به درخواست برای اظهار نظر در این باره پاسخی ندادهاند.