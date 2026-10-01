گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت آمریکا در حال اطلاع‌رسانی به میلیون‌ها نفر از نیرو‌های نظامی و کارکنان فعلی و سابق این کشور است که اطلاعات شخصی آنها طی نفوذی چندماهه به پنتاگون سرقت شده است.

جوان آنلاین: به نقل از تک کرانچ، این جدیدترین رخداد از مجموعه سرقت‌های اطلاعات مربوط به کارکنان دولت فدرال در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.

به گزارش مهر، در اطلاعیهٔ مربوط به نقض داده‌ها که از سوی مرکز نیروی انسانی دفاعی (DMDC) صادر شده و درشبکه اجتماعی ردیت به اشتراک گذاشته شده، آمده چند کاربر غیرمجاز طی چند ماه، یعنی از اکتبر ۲۰۲۵ تا اواسط جولای ۲۰۲۶، از یک آسیب‌پذیری امنیتی در یک سامانهٔ نامشخصِ اشتراک‌گذاری فایل سوءاستفاده کرده‌اند.

این نفوذ باعث افشای اطلاعات هویتی شخصی افراد شده است؛ از جمله شماره‌های تأمین اجتماعی در کنار نام فرد، تاریخ تولد، جنسیت، نژاد و سایر اطلاعات مربوط به سابقهٔ خدمت نظامی او. در این اطلاعیه آمده است که سوابق پرسنلی رمزگذاری نشده بودند.

بر اساس گزارش‌های سی ان ان و یک نشریه دیگر، به گفته یکی از مقام‌های پنتاگون این نفوذ حدود ۲.۸ میلیون فرد زنده و نزدیک به ۳۰۰ هزار فرد فوت‌شده را تحت تأثیر قرار داده است.

ارتش آمریکا تا ماه مارس، ۱.۳ میلیون نیروی نظامی فعال داشته است.

مرکز DMDC ممکن است برای عموم مردم چندان شناخته‌شده نباشد، اما یکی از واحد‌های مسئول نگهداری سوابق در وزارت دفاع آمریکا است. این مرکز بیش از ۶۰ میلیون سوابق مربوط به نیرو‌های نظامی و کارکنان غیرنظامی آمریکا و اعضای خانواده آنها را نگهداری می‌کند تا در تعیین مزایا و حقوقی مانند خدمات درمانی و بازنشستگی مورد استفاده قرار گیرند.

در وب‌سایت DMDC آمده است:ما اطمینان حاصل می‌کنیم که افراد درست به اطلاعات دسترسی داشته باشند و افراد نادرست دسترسی نداشته باشند؛ امنیت اطلاعات هویتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزارت دفاع، که بر DMDC نظارت دارد، اعلام کرده هیچ نشانه‌ای مبنی بر سوءاستفاده از این اطلاعات در اختیار ندارد، اما توضیح نداده چگونه به این نتیجه رسیده است.

این جدیدتریین نشت اطلاعات پرسنل آژانس‌های فدرال آمریکا در ماه‌های اخیر است. دراوایل ماه سپتامبر نیز گروه هکری شاینی هانترز اطلاعات کارمندان اف بی آی را هک کردند.