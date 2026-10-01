جوان آنلاین: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اظهار داشت که برقراری تماس میان رؤسای جمهور روسیه و ایالات متحده آمریکا برای پیشبرد روند حلوفصل مناقشه اوکراین حیاتی است.
به گزارش تسنیم، مسکو و واشنگتن همچنان به گفتوگو درباره راههای احتمالی برای دستیابی به توافق ادامه میدهند؛ از جمله از طریق تماسهایی میان رهبری روسیه و نمایندگان ویژه رئیسجمهور آمریکا، استیو ویتکاف و جرد کوشنر با یکدیگر ارتباط دارند.
گروسی معتقد است که برای دستیابی به توافق، ولودیمیر زلنسکی نیز باید در فرآیند مذاکرات مشارکت داشته باشد.