جوان آنلاین: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اظهار داشت که برقراری تماس میان رؤسای جمهور روسیه و ایالات متحده آمریکا برای پیشبرد روند حل‌وفصل مناقشه اوکراین حیاتی است.

به گزارش تسنیم، مسکو و واشنگتن همچنان به گفت‌و‌گو درباره راه‌های احتمالی برای دستیابی به توافق ادامه می‌دهند؛ از جمله از طریق تماس‌هایی میان رهبری روسیه و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، استیو ویتکاف و جرد کوشنر با یکدیگر ارتباط دارند.

گروسی معتقد است که برای دستیابی به توافق، ولودیمیر زلنسکی نیز باید در فرآیند مذاکرات مشارکت داشته باشد.