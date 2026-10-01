جوان آنلاین: نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین به اظهارات ضد ایرانی دبیرکل ناتو واکنش نشان داد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، میخائیل اولیانوف در واکنش به اظهارات ضدایرانی مارک روته دبیرکل ناتو، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این آقا ادعا می‌کند که بالاترین مقام اداری در ناتو است. با توجه به اظهاراتش، او هیچ اطلاعی درباره برنامه هسته‌ای ایران ندارد.

اولیانوف تأکید کرد: «سطح حرفه‌ای‌گری یا فقدان حرفه‌ای‌گری در غرب واقعاً یک فاجعه است.»

واکنش اولیانوف به اظهارات اخیر دبیرکل ناتو است که در ادامه سیاست‌های خصمانه محور غربی- عبری علیه تهران بی توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران، ادعا کرد: توانمندی‌های هسته‌ای ایران تهدیدی برای اروپا محسوب می‌شود و رئیس‌جمهور آمریکا در از بین بردن آن‌ها موفق عمل کرده است!