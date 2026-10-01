منابع محلی سوری از افزایش اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور خبر دادند و اعلام کردند که بخشی از این اقدامات شامل نفوذ و پیشروی نیرو‌های نظامی بوده است.

جوان آنلاین: منابع سوری اعلام کردند که طی ۲۴ ساعت گذشته، دست‌کم هشت مورد تجاوز از سوی دشمن صهیونیستی در جنوب سوریه ثبت شده است که چهار مورد آن شامل عملیات نفوذ و پیشروی بوده است.

بر اساس گزارش رادیو النور، منابع محلی گزارش دادند که حدود ۱۲ دستگاه خودروی نظامی رژیم صهیونیستی از حومه قنیطره به سمت حوض یرموک در غرب درعا نفوذ کرده‌اند.

مناطق جنوبی سوریه در بحبوحه تحرکات و نقض حاکمیت سوریه از سوی رژیم صهیونیستی شاهد تحولات میدانی و حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به حومه شمالی قنیطره و همزمان پرواز جنگنده‌های اسرائیلی در آسمان درعا بود.

در همین راستا، منابع محلی در قنیطره اعلام کردند توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته منطقه «الحمریه» در اطراف روستای «طرنجه» واقع در حومه شمالی قنیطره را هدف قرار داد. تا بدین لحظه جزئیاتی درباره تلفات احتمالی آن منتشر نشده است.

پیشتر خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داده بود که یک دستگاه اتوبوس در ریف حمص هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و در نتیجه این حادثه که تیراندازی از سوی افراد ناشناس انجام شد، چندین نفر کشته و زخمی شدند.