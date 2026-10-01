جوان آنلاین: ۶ دیپلمات آگاه به پالتیکو گفتند: جلسه برنامه‌ریزی شده در لهستان که البریج کولبی، رئیس سیاست‌گذاری پنتاگون رهبری آن را بر عهده داشته است، اساسا یک گروه کاری متمرکز بر آینده ناتو است. اما بسیاری از کشور‌هایی که دعوتنامه دریافت نکرده‌اند مانند بریتانیا، فرانسه و کشور‌های بالتیک، هزینه‌های دفاعی زیادی دارند و نقش‌های کلیدی در این اتحاد ایفا می‌کنند و دیپلمات‌های خود را به فکر فرو می‌برند که چرا از این برنامه کنار گذاشته شده‌اند.

به گزارش ایسنا، این نشریه آمریکایی خاطرنشان کرد: این اعضا چنین سوالی را مطرح می‌کنند که آیا دولت آمریکا به گونه‌ای جانبدارانه عمل می‌کند که می‌تواند ناتو، ائتلافی را که در حال حاضر با تداوم جنگ اوکراین و ذخایر تسلیحاتی خالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیشتر دچار تفرقه سازد.

پالتیکو افزود: متحدان کنار گذاشته شده از جمله برخی از بزرگترین کشور‌های هزینه‌کننده نظامی ناتو می‌گویند که معیار‌ها نامشخص است و نگرانند که واشنگتن اعضا را به گروه‌های مطلوب و نامطلوب تقسیم کند. البته دانمارک نیز می‌تواند پس از توافق با ایالات متحده برای گسترش حضور نظامی آمریکا در گرینلند، به این جلسه دعوت شود.

یک مقام از یک کشور ناتو که از جلسه بعدی محروم شده است، گفت: ما هر کاری را که از ما خواسته می‌شود انجام می‌دهیم. ما در تلاشیم تا بفهمیم معیار‌ها چیست و هدف این جلسات چیست. هنوز چیز زیادی به ما منتقل نشده است.

کاخ سفید و پنتاگون هنوز به درخواست برای اظهار نظر پاسخی نداده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و معاونان ارشد او از زمان بازگشت به قدرت، بی‌وقفه از ناتو در زمینه‌های متعدد از جمله تخصیص ناکافی بودجه نظامی انتقاد کرده‌اند.