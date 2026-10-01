تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی مقابل کره‌جنوبی به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهایی شد.

جوان آنلاین: تیم‌های ملی والیبال ایران و کره‌جنوبی امروز (پنجشنبه) در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا در ورزشگاه اوکازاکی به مصاف یکدیگر رفتند که ایران در ست‌های اول و چهارم و کره‌جنوبی در ست‌های دوم و سوم پیروز شدند تا تکلیف این دیدار حساس در پایان ست پنجم مشخص شود که در این ست نیز شاگردان پیاتزا موفق شدند مقابل حریف خود به برتری برسند و راهی مرحله نیمه‌نهایی این دوره از بازی‌ها شوند.

در ادامه نتایج پنج ست دیدار ایران و کره‌جنوبی:

ست اول: ایران ۲۵- ۲۳ کره جنوبی / ست دوم: ایران ۱۸- ۲۵ کره‌جنوبی / ست سوم: ایران ۲۱- ۲۵ کره‌جنوبی / ست چهارم: ایران ۲۵- ۲۰ کره‌جنوبی / ست پنجم ایران: ۱۵- ۱۲ کره‌جنوبی

علی حق‌پرست، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری، پوریا حسین‌خانزاده و حسین حاجی‌کلاته در ترکیب اولیه ایران مقابل کره‌جنوبی قرار داشتند.

تیم ایران مرحله گروهی را با سه پیروزی پیاپی مقابل قرقیزستان، تایلند و اندونزی پشت سر گذاشت.

تیم ملی والیبال ایران فردا جمعه در مرحله نیمه‌نهایی این دوره از مسابقات از ساعت ۱۳:۵۰ به وقت ایران مقابل پاکستان به میدان می‌رود.