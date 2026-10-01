جوان آنلاین: به نقل از تاس، پوتین پنجشنبه در پیام تبریکی به شی جینپینگ به مناسبت هفتاد و هفتمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین که متن آن در تارنمای کرملین منتشر شده، آورده است: روابط روسیه و چین در سطحی بیسابقه و عالی قرار دارد. کشورهای ما در حال اجرای پروژههای مشترک بزرگ در حوزههای گوناگون هستند و تلاشهای خود را در عرصه بینالمللی برای ایجاد یک نظم جهانی چندقطبی و عادلانهتر هماهنگ میکنند.
رئیس جمهور روسیه همچنین ابراز اطمینان کرد که دیدار او با شی جینپینگ در اجلاس «اپک» (APEC) در شنژن، سازنده خواهد بود و به تقویت هرچه بیشتر مشارکت جامع و همکاریهای راهبردی میان دو کشور کمک خواهد کرد.
پوتین تاکید کرد که چین تحت رهبری شی جینپینگ، دستاوردهای چشمگیری در حوزههای اجتماعی-اقتصادی و علمی-فنی کسب کرده و نقشی سازنده در حلوفصل فوریترین مسائل موجود در دستور کار منطقهای و جهانی ایفا میکند.
پوتین افزود: صمیمانه برای شما سلامتی، تندرستی و دستاوردهای تازه و برای مردم چین، سعادت و رفاه آرزو میکنم.
رئیس جمهوری روسیه ۱۹ شهریور نیز در دیدار با دینگ شوئهشیانگ معاون نخستوزیر شورای دولتی چین در حاشیه مجمع اقتصادی شرق گفت: مسکو شریک کلیدی پکن در زمینه استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای است.
وی ابراز اطمینان کرد که جستوجوی مشترک برای یافتن مسیرهای بهینه جهت توسعه بیشتر همکاریهای اقتصادی، ثمربخش خواهد بود و به تقویت روابط دوستانه میان روسیه و چین کمک خواهد کرد.