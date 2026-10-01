نخست‌وزیر عراق ضمن تأکید بر تلاش برای تصویب قانون مربوط به حشد شعبی، بار دیگر تأکید کرد که بغداد اجازه استفاده از خاک و حریم هوایی این کشور را برای حمله به همسایگان نخواهد داد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، نخست وزیر عراق در سخنانی تأکید کرد: ما متعهد به جلوگیری از استفاده از خاک و حریم هوایی عراق به عنوان مکانی برای هرگونه اقدامی هستیم که امنیت کشور‌های همسایه را تهدید می‌کند.

بر اساس این گزارش، «علی الزیدی» همچنین گفت: ما برای تصویب قانونی تلاش خواهیم کرد که نیرو‌های حشد شعبی تحت فرماندهی فرمانده کل نیرو‌های مسلح باشند.

نخست وزیر عراق بار دیگر مدعی شد که رسیدگی به مسئله سلاح‌های خارج از کنترل دولت به صورت جدی از اول اکتبر آغاز خواهد شد.

الزیدی از نقشه راهی برای رسیدگی به سلاح‌های خارج از کنترل دولت با جدول زمانی حداکثر تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ خبر داد و تصریح کرد: تصمیم جنگ و صلح حق قانونی مقامات رسمی است و ما بر ممنوعیت هرگونه اقدام نظامی مغایر با آن تأکید می‌کنیم.

نخست وزیر عراق همچنین بدون اشاره به اسمی خاص گفت: ما برای خلع سلاح همه گروه‌های مسلح غیرعراقی حاضر در خاک خود تلاش خواهیم کرد.