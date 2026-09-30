جوان آنلاین: وزارت امور خارجه سوئیس شامگاه چهارشنبه در بحبوحه تشدید حملات و محدودیت‌های تردد اعمال‌شده توسط نیرو‌های صهیونیستی در سراسر کرانه باختری اشغالی، اعلام کرد: سطح بی‌سابقه خشونت شهرک‌نشینان قابل تحمل نیست.

به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه سوئیس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اسرائیل باید از غیرنظامیان فلسطینی محافظت کند و مسئولان را به سزای اعمالشان برساند.

واکنش وزارت خارجه سوئیس در شرایطی انجام می‌شود که نیرو‌های رژیم صهیونیستی همچنان محدودیت‌ها و تدابیر میدانی شدیدی را در شهرک‌ها و روستا‌های جنوب نابلس اعمال می‌کنند؛ مسئله‌ای که فشار‌های اقتصادی بر فلسطینی‌ها را تشدید و فعالیت‌های آنها و منابع درآمدشان را مختل کرده است.