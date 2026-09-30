نخستین واکنش گواردیولا به رسوایی سیتی

سرمربی سابق منچستر سیتی به اتهامات بزرگی که به این باشگاه وارد شده واکنش نشان داد و پیامی برای هواداران تیمش داشت.

جوان آنلاین: پپ گواردیولا، سرمربی پیشین منچسترسیتی، پس از محکومیت این باشگاه انگلیسی به دلیل نقض قوانین مالی، حمایت خود را از سیتی اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، فیران سوریانو، مدیر اجرایی منچسترسیتی روز سه‌شنبه در پیامی ویدیویی خطاب به کارکنان باشگاه، نتایج کمیته مستقل رسیدگی‌کننده به پرونده را رد کرده بود.

گواردیولا در پایان فصل گذشته، پس از یک دهه حضور در رأس کادر فنی منچسترسیتی، هدایت تیم را به دستیار سابق خود انزو مارسکا، سپرد.

این مربی اسپانیایی در سال ۲۰۱۶ هدایت منچسترسیتی را بر عهده گرفت و در دوران حضور او، این تیم ۶ قهرمانی در لیگ برتر انگلیس، از جمله چهار قهرمانی متوالی، ۳ قهرمانی در جام حذفی انگلیس، ۵ قهرمانی در جام اتحادیه و یک قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا به دست آورد.

پیام احساسی گواردیولا

گواردیولا در نخستین واکنش خود به اتهامات بزرگی که به این باشگاه وارد شده است، در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:می‌خواهم هر هوادار منچسترسیتی بداند که من اینجا هستم؛ بیش از هر زمان دیگری.

او در ادامه افزود:همان‌طور که همیشه از تیمم حمایت کرده‌ام و همیشه نیز به این کار ادامه خواهم داد، از باشگاهم، مالک، رئیس هیئت‌مدیره، فیران، بازیکنان، کادر فنی و انزو، و همچنین شما، هواداران منحصر‌به‌فرد ما، حمایت می‌کنم.

گواردیولا در پایان تأکید کرد:اجازه دهید کاملاً واضح بگویم... ما با هم از این مرحله عبور خواهیم کرد. همه شما را دوست دارم.