جوان آنلاین: محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، مدعی شد که ظرفیتهای انسانی و نظامی عربستان، توانایی دفع هرگونه تهدید از هر منبعی را دارد.
به گزارش تسنیم، وی ادعا کرد که امنیت کشورهای خلیجفارس از یکدیگر جدایی ناپذیر است.
بن سلمان همچنین مدعی شد که پیمان دفاعی مکه (میان سعودی، ترکیه و پاکستان) نقش مهمی در تقویت ثبات و امنیت منطقه ایفا خواهد کرد.
این در حالی است که تداوم محاصره دریایی نیروهای مسلح یمن علیه کشتیهای سعودی در دریای سرخ به سبب ادامه محاصره ظالمانه مردم یمن، هزینههای هنگفتی بر عربستان تحمیل کرده است.