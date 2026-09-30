جوان آنلاین: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی ادعا کرد: خرسندم اعلام کنم که آخرین نیروهای آمریکایی در حال ترک [عراق]هستند.
رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: ما عراق را در حالی ترک میکنیم که نخست وزیری فوقالعاده بر سر کار است. خروج نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل، پایان بخش حضور نظامی است که سالها پیش آغاز شده بود. من بر سر دوراهی مانده بودم: ماندن در عراق یا ترک آنجا. تصمیم گرفتم که زمان بازگشت آمریکاییها به خانه فرا رسیده است.
وی سپس با تکرار عادت خودستایی اش، ادعا کرد: مأموریتی روشن تعیین کردم، ابزارهای لازم برای انجام آن را در اختیار فرماندهانمان قرار دادم و اجازه ندادم که حضوری موقت به حضوری دائمی بدل شود. امروز روزی بزرگ برای آمریکا، پیروزی برای ایالات متحده و عراق، و پیروزی قاطع بر داعش است! برخلاف روند خروج از افغانستان، فرایند عقبنشینی نیروها و تجهیزات از اربیل به شکلی منظم در حال انجام است!
این در حالیست که بر اساس اعلام محافل رسانهای عراق، آمریکا ظاهرا تجهیزات خود را از عراق خارج کرده، اما در عمل مأموریتهای پلید خود را به روشهای دیگر در این کشور پیگیری میکند.
از سوی دیگر، ادعای پیروزی آمریکا بر تروریستهای مصنوع محور غربی- عبری- عربی در حالیست که خود وی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، دولت دموکراتها در کشورش را مسئول و مسبب خلق این تروریستها خوانده بود و این واقعیت را افشا کرد.