سفیر دانمارک در مسکو احضار شد

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که رولف هولمبوئه، سفیر دانمارک در مسکو امروز چهارشنبه به این وزارتخانه احضار شد و اعتراض در ارتباط با اقدامات تحریک آمیز بالگرد نظامی دانمارک علیه ناوچه روسی، به وی ابلاغ شد.

به گزارش مهر، این وزارتخانه افزود: همچنین تاکید شد که تکرار اقدامات خطرناک دانمارک در دریای بالتیک می‌تواند به تشدید تنش منجر شود.

در همین ارتباط، وزارت دفاع روسیه ساعاتی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد: ناوچه روسی ناوگان بالتیک در پی نزدیک شدن یک فروند بالگرد نظامی دانمارک به این ناوچه در دریای بالتیک و به منظور جلوگیری از وقوع اقدام تحریک آمیز، ۲ گلوله منور شلیک کرد.

براساس این بیانیه، پس از شلیک‌های هشدار از سوی ناو روسیه، بالگرد دانمارک این منطقه را ترک کرد.