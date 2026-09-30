کد خبر: 1382247
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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

چشم‌انداز نه‌چندان مثبت مذاکرات بعد از پاسخ امریکا به طرح ایران

جوان آنلاین: مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا با دریافت پاسخ کاخ سفید به آخرین طرح پیشنهادی ایران، معروف به طرح هفت‌روزه، وارد مرحله جدیدی شد؛ پاسخی که هنوز جزئیات آن منتشر نشده، اما گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره آن مطرح است. در حالی که رویترز گفته اختلاف اصلی دو طرف به «ترتیب و توالی» اجرای گام‌ها، آغازکننده اقدامات و تضمین‌های متقابل رسیده، برخی منابع چشم‌انداز مثبتی از مذاکرات ارائه نمی‌کنند. آکسیوس از قول منابع خود مدعی شده مذاکراتی که با میانجیگری قطر انجام شده، پیشرفت قابل‌توجهی نداشته و دو طرف همچنان حاضر به تغییر مواضع اصلی خود نیستند. 
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز سه شنبه از طریق میانجیان قطری، پاسخ امریکا را درباره طرح جدید ایران دریافت کرد و قرار است این موضوع در تهران بررسی شود. طرح هفت‌روزه ایران، که با موضوع بازگشایی تنگه هرمز گره خورده، معروف به طرح هفت‌روزه ایران است. طبق این پیشنهاد، تهران آمادگی دارد در صورت رفع محاصره دریایی امریکا، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و رفع تحریم‌های نفتی، زمینه بازگشایی تنگه هرمز را فراهم کند. رویترز گزارش داده که نسخه مورد بحث، بر پایه تفاهم ماه ژوئن در اسلام‌آباد شکل گرفته و شامل گام‌های عملی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران است. با این حال، اختلاف بر سر نحوه و زمان اجرای این گام‌ها باقی مانده است. ایران خواهان آن است که اقدامات متقابل به شکلی مرحله‌بندی‌شده و همراه با تضمین انجام شود، در حالی که واشینگتن بر دستیابی به پیشرفت در موضوع هسته‌ای و سایر مسائل مورد اختلاف تأکید دارد. یک منبع بلندپایه نیز به العربیه گفته است مذاکرات اکنون وارد مرحله بررسی نحوه اجرای طرح، تعیین طرف آغازکننده و چگونگی ارائه تضمین‌ها شده است. 
فضای سیاسی اطراف مذاکرات همچنان سنگین است. دونالد ترامپ طی روز‌های اخیر موضع‌گیری مثبتی درباره مذاکرات نداشته، ولی هم‌زمان از ادامه تماس‌ها سخن گفته است. رویترز گزارش داده رئیس‌جمهور امریکا روز سه شنبه درباره سرنوشت مذاکرات و احتمال ادامه درگیری با ایران ابراز تردید کرده، در حالی که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، سه شنبه شب در اظهاراتی که می‌تواند نشانه تقویت فضای دیپلماتیک قلمداد شود، گفت که امکان دستیابی به توافق با ایران وجود دارد، اما این امر مستلزم تعهد این کشور به رفتار خوب و عمل به وعده‌هایش است. ونس گفت: «ما بر اساس عمل مذاکره می‌کنیم نه حرف و این تعیین می‌کند که در دو ماه آینده چگونه با ایران برخورد خواهیم کرد.» گزارش آکسیوس که دیروز بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، تصویر سختی از مذاکرات ارائه می‌دهد. آکسیوس به نقل از منابع خود مدعی شده مذاکراتی که با میانجیگری قطر انجام شده، پیشرفت قابل‌توجهی نداشته و دو طرف همچنان حاضر به تغییر مواضع اصلی خود نیستند. آکسیوس به نقل از مقامات امریکایی نوشته که ممکن است ترامپ پس از انتخابات دستور بازگشت به عملیات رزمی گسترده علیه ایران را بدهد. البته این چشم‌انداز آکسیوس بعد از موضع تند دونالد ترامپ علیه آن منتشر شده است. آکسیوس چند روز قبل از قول یک مقام امریکایی نوشته بود که ترامپ مایل است در ازای پیشرفت ملموس در پرونده هسته‌ای، تحریم‌های ایران را لغو و دارایی‌های مسدودشده این کشور را آزاد کند که ترامپ روز سه شنبه به آن واکنش نشان داد: «این موضوع صحت ندارد. من هیچ چیزی به آنها پیشنهاد نکردم! مطلب آکسیوس، مانند بیشتر مطالب دیگر، یک فریب است و تنها برای ارضای سندرم ترامپ‌ستیزی آنها ساخته شده است.»
فیننشال‌تایمز دیروز نوشته که میانجی‌ها تلاش‌های خود را برای شکستن بن‌بست میان ایران و امریکا افزایش داده‌اند و رویترز نیز گفته که اختلاف فعلی ظاهراً بر سر اجزای اصلی طرح نیست، بلکه بر سر ترتیب و توالی اجرای آنهاست.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ایران ، امریکا ، مذاکرات
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