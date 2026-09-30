یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی که فقط چهار هفته با برگزاری انتخابات پارلمانی فاصله دارد، یک حادثه هوایی را برجسته کرده که بهویژه با نزدیک شدن به سالگرد ۷ اکتبر، میتواند کارکرد یک ۱۱ سپتامبر اسرائیلی را برای اسرائیل داشته باشد، آنهم درست یک روز پس از اینکه نخستوزیر این رژیم گفت اطلاعاتی دارد مبنی بر اینکه دشمنان به دنبال ضربه زدن به این رژیم هستند. حالا تلآویو، هم این واقعه را دستمایه امنیتیتر کردن هرچه بیشتر و انتقامجویی از دشمنان خود قرار میدهد و هم با نیمنگاهی به انتخابات آتی، نظر راستگرایان افراطی را جلب خواهد کرد.
صهیونیستها، یک روز مانده به نخستین روز دهمین ماه سال میلادی که تداعیکننده خاطرهای تلخ برای آنهاست، داستانی را بر سر زبانها انداختند که همانطور که روزنامه صهیونیستی اسرائیلهیوم هم به آن اذعان دارد، تداعیکننده وقایع ۱۱سپتامبر است. دیروز اعلام شد که پس از درگیری خشونتآمیز بین دو خلبان حاضر در کابین پرواز FZ۱۰۷۳ فلایدوبی از دبی به مقصد تلآویو که حامل حدود ۱۰۰ تبعه صهیونیست بود، هواپیما مسیر خود را تغییر داد و در تبوک عربستان سعودی فرود آمد. مهاجم مسئول این اقدام، در فرودگاه تبوک دستگیر شد و مقامات سعودی از او بازجویی کردند. گزارش رویترز به نقل از مقامات اسرائیلی حاکی از این است که کمکخلبان به خلبان حمله کرده و هواپیما در کمتر از ۳۰ ثانیه حدود ۱۴ هزار پا ارتفاع کم کرده است. در پی این تحولات، هواپیما نخست کد اضطراری ۷۷۰۰ و برای مدتی کد ۷۵۰۰ را مخابره کرد. کد ۷۵۰۰ در هوانوردی برای «مداخله غیرقانونی/احتمال هواپیماربایی» استفاده میشود. همین موضوع باعث شد رژیم صهیونیستی احتمال هواپیماربایی را بررسی کند و جنگندههایش را به پرواز درآورد.
جنجال حضور خلبان عمانی
گفته شده که کمکخلبانی که تلاش کرد هواپیما را سرنگون کند اهل عمان و خلبان اصلی اهل امارات است. این در حالی است که بر اساس یک توافق، فقط خلبانانی از کشورهایی که رژیم صهیونیستی با آنها روابط رسمی دارد مجاز به هدایت پرواز به اراضی اشغالی هستند و از اینرو، فلایدوبی این توافق را نقض کرده، چون نباید به خلبان عمانی اجازه پرواز به اسرائیل میداد. چند رسانه صهیونیست، دیروز گزارش دادهاند که مری رگو، وزیر حملونقل اسرائیل از سازمان امنیت داخلی و سازمان هواپیمایی کشوری خواستهاند بررسی کنند چگونه یک خلبان عمانی اجازه پیدا کرده در پروازی که مقصدش اسرائیل بوده بهعنوان خدمه پروازی حضور داشته باشد. جروزالمپست مشخصاً به نقل از یک منبع در وزارت حملونقل نوشته که توافق فلایدوبی برای فعالیت در اسرائیل مقرر میکند خلبانان باید تابعیت کشورهایی را داشته باشند که با اسرائیل روابط عادی/دیپلماتیک دارند؛ عمان در این دسته نیست. همان منبع این موضوع را «نقض روشن توافق» توصیف کرده است. به گزارش رادیو ارتش اسرائیل، موساد با کمک شینبت اکنون رهبری تحقیقات مربوط به حادثه پرواز فلایدوبی را بر عهده دارد. روزنامه اورشلیمپست گزارش میدهد که دو خلبان در حال مرخصی که در انتهای هواپیما نشسته بودند، پس از وقوع حادثه درون هواپیما، به فرود آن کمک کردند.
تکرار اکتبر جنجالی
انتخابات کنست برای ۲۷ اکتبر (۵ آبان) برنامهریزی شده و در چنین شرایطی، نتانیاهو تنها یک روز پیش از حادثه فلایدوبی گفته بود «نشانههایی» وجود دارد که دشمنان اسرائیل ممکن است پیش از انتخابات حمله کنند. یائیر لاپید بعد از دریافت جلسه توجیهی امنیتی، درباره ایجاد هراس در جامعه هشدار داد. این تحولات در شرایطی رخ داده که فضای انتخاباتی صهیونیستها همین حالا بهشدت امنیتی شده است. نظرسنجیهای منتشرشده از داخل سرزمینهای اشغالی ابهام پیرامون آینده قدرت و اپوزیسیون در اسرائیل را بیش از پیش نشان میدهند. نکته ثابت و تکراری در بیشتر بررسیها و نظرسنجیها این است که توازن دقیقی میان دو اردوگاه رقیب وجود دارد و هنوز نتیجه قطعی برای هیچکدام از این گروهها تضمینشده نیست. به استثنای نظرسنجیهایی که مراکز، شبکهها و روزنامههای وفادار به حزب لیکود و منتسب به نتانیاهو انجام میشود، سایر نظرسنجیها بر این نکته توافق دارند که هیچیک از دو اردوگاه اصلی رقیب نمیتوانند حداکثر نسبی «۶۱ کرسی» دست یابند، مگر اینکه اتفاق غیرمنتظرهای رخ دهد. اکنون و با وقوع چنین حادثهای، صهیونیستها عملاَ وسیلهای برای مانور انتخاباتی هم پیدا کردهاند.
فرمان نتانیاهو به نهادهای امنیتی
اگرچه سخنگوی نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت: حادثهای که برای هواپیمای فلایدوبی رخ داد اقدام به هواپیماربایی نبوده است. با این حال، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی دیشب برای استقبال از مسافران این هواپیما به فرودگاه بنگوریون رفت و عصر دیروز هم در واکنش به این رویداد گفت: «در این حادثه، یکی از خلبانها، خلبان دیگر را مورد حمله قرار داد و به نظر میرسد که قصد داشت هواپیما را با تمام مسافرانی که در آن حضور داشتند، سرنگون کند.» او اضافه کرد که هواپیما چرخید و شروع به کاهش ارتفاع کرد؛ قبل از اینکه یک مسافر و یکی از خدمه اسرائیلی وارد کابین خلبان شوند و با مهار کردن مهاجم، از خرابکاری او در سیستمهای هواپیما جلوگیری کنند. سپس، سایر اعضای خدمه وارد شدند و به تثبیت هواپیما کمک کردند. نتانیاهو با این ادعا که این خلبانان، جانهای بسیاری را نجات دادند و از یک فاجعه بزرگ جلوگیری کردند، از افرادی که در این حادثه نقش داشتند، بهعنوان قهرمان یاد کرد که قدرت و شجاعت فوقالعادهای از خود نشان دادند. او به نهادهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی دستور داد برای مقابله با تهدیدات احتمالی آتی آماده باشند. بنگویر، وزیر امنیت داخلی صهیونیستها، این حادثه را دستمایه تأکید بر لزوم افزایش راهبرد امنیتی اسرائیل قرار داد و گفت: «اسرائیل در دو سال و نیم گذشته کار شگفتانگیزی انجام داده است، اما ما نباید متوقف شویم و باید به تلاش خود ادامه دهیم تا به پیروزی کامل در ایران، لبنان، غزه و سرزمینهای یهودا و سامریا (کرانه باختری) دست یابیم.» وی مدعی شد: «این تصور سادهانگارانه که دشمنان ما برای زندگی ارزش قائل هستند و ما باید نسبت به آنها مهربان باشیم، امروز صبح بار دیگر با حمله یک تروریست که قصد داشت یک هواپیما را سرنگون کرده و ۱۸۰اسرائیلی را به قتل برساند، یادآوری شد.» بنگویر گفت: «تروریسم یک شیطان است و نباید با آن هیچ توافقی صورت گیرد، مگر توافقی برای شکست دادن و محو آن از روی زمین.» اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم اشغالگر هم به این رویداد واکنش نشان داد: «هر کسی که تلاش کرد هواپیما را سرنگون کند و ۱۸۰ اسرائیلی را به قتل برساند، باید بهعنوان قاتل مجازات شود. او و هر دولت یا سازمان تروریستی که او را فرستاده است. اما وظیفه من این است که دشمنان خود را دنبال خواهم کرد و نابودشان خواهم کرد و باز نخواهم گشت تا زمانی که کاملاً از بین بروند.»