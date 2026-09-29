۳۵ حمله هوایی عربستان به یمن طی ۲۴ ساعت گذشته

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت که جنگنده‌های عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۵ حمله هوایی با استفاده از هواپیما‌های «F-۱۵» و «تایفون» انجام دادند که از پایگاه‌های خمیس مشیط و الطائف به پرواز درآمده بودند.

بر اساس این گزارش، وی افزود که این حملات مناطقی غیرنظامی از جمله شبکه‌های ارتباطی، مدارس و دیگر تأسیسات را در استان‌های تعز، الجوف، عمران، صعده و الحدیده هدف قرار داده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اشاره کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها به ۱۱۵۸ مورد رسیده است.