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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۸
جامعه » اخبار كلی

مراسم هفتمین شب ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی در قم برگزار شد

2 مجلس بزرگداشت مرجع تقلید شیعیان حضرت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی از طرف مرجع عالیقدر آیت الله مکارم شیرازی، سه شنبه ۷ مهر پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام در حرم حضرت معصومه (س) در قم برگزار شد.

جوان آنلاین: پس از قرائت آیات قرآن کریم و مدیحه سرایی عباس حیدرزاده، آیت الله حسینی خراسانی عضو فقهای شورای نگهبان در این مراسم به سخنرانی پرداخت.

در این مراسم شخصیت‌هایی، چون آیات ناصر مکارم شیرازی، سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سید محمد سعیدی، تولیت حرم حضرت معصومه، آیت الله سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اجاق نژاد تولیت مسجد جمکران همچنین اقشار مختلف مردم و برخی مسئولان حضور داشتند.

آیت‌الله سید احمد حسینی خراسانی در این مراسم با اشاره به جایگاه رفیع فقه و فقاهت در مکتب اهل‌بیت (ع)، اظهار کرد: ائمه دین با تبعیت از وجود مقدس خاتم‌الانبیاء (ص) و الهام از قرآن کریم، همواره فقها را در سخنان و سیره عملی خود مورد تکریم، تعظیم و ستایش قرار داده‌اند. این بزرگواران از فقها به عنوان دژ‌های مستحکم و نفوذناپذیر، صیانت‌کنندگان از اسلام و معارف قرآنی و عزت جامعه اسلامی یاد کرده و آنان را امینان رسولان الهی معرفی کردند.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه فقها در دوره ظلمانی غیبت، حجت‌های خدا بر بشر هستند، افزود: بزرگان فقه شیعه، همچون علامه حلی در آثار گران‌قدر خود از جمله مقدمه «تذکره‌الفقهاء» با عباراتی بسیار تکریم‌آمیز همچون «فَأَنَّ الْفُقَهَاءَ سَلَامُ اللهِ عَلَیْهِمْ» از این مقام یاد کرده‌اند که این ادبِ برخاسته از مکتب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) است.

وی با ذکر دو نمونه تاریخی تصریح کرد: نجاشی در کتاب رجال خود، در شرح حال «ابان بن تغلب» نقل می‌کند که امام باقر (ع) به او فرمودند: «اجْلِسْ فِی مَسْجِدِ الْمَدِینَةِ وَ أَفْتِ النَّاسَ فَإِنِّی أُحِبُّ أَنْ یُرَی فِی شِیعَتِی مِثْلُکَ» (در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده، من دوست دارم شخصیت‌های برجسته‌ای همچون تو در میان شیعیان ما حضور داشته باشند). همچنین هنگامی که خبر درگذشت ابان بن تغلب به امام صادق (ع) رسید، حضرت فرمودند: «أَمَا وَاللهِ لَقَدْ أَوْجَعَ قَلْبِی مَوْتُ أَبَانٍ». بر این اساس اگر بگوییم ارتحال فقهایی، چون آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی قلب امام زمان (عج) را به درد می‌آورد، حرف بی‌مدرکی نزده‌ایم.

حسینی خراسانی با تأکید بر اینکه سیره اهل‌بیت (ع) اختصاص به تکریم فقها پس از مرگشان ندارد، گفت: غرض این است که تکریم فقها اختصاص به زمان مرگ ندارد؛ فقها را باید احیاءً و امواتاً تکریم کرد. دشمنان اسلام در طول تاریخ فضایی را ایجاد کرده‌اند که ما جرأت تجلیل از مفاخر علمی خود را نداشته باشیم تا در زمان حیات‌شان درباره آنها چیزی نگوییم.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه علمی آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی بیان کرد: علامه جلال‌الدین آشتیانی که از بزرگان فلسفه بود، درباره آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی می‌گوید: «او در علم رجال وحید و فرید زمان ما هستند». وقتی چنین شخصیتی ۵۰ سال پیش این‌گونه از مقام علمی ایشان تجلیل می‌کند، چرا ما باید در معرفی چنین بزرگانی به جامعه مضایقه کنیم؟

عضو فقهای شورای نگهبان با ذکر نام مراجع عظام تقلید، حضرات آیات مکارم شیرازی، سیدعلی سیستانی، جوادی آملی و نوری همدانی، بر لزوم شناخت و معرفی این مفاخر در زمان حیات تأکید کرد و افزود: به تعبیر صاحب جواهر، فقها حجت‌های خدا بر جامعه هستند؛ این اسلام، معارف و عزت ما مرهون فقه و فقیهان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت سیدحسن نصرالله اظهار کرد: این سید مجاهد، تربیت‌یافته همین مکتب فقه و فقاهت بود. امروز نیز حقیقت تعیین‌کننده مسائل ما، فقه و فقیه است که در قالب «ولایت‌فقیه» متبلور شده و امیدواریم خداوند ولی‌فقیه ما را در پناه امام عصر (عج) از شر شیاطین حفظ فرماید.

برچسب ها: استان قم ، مراسم هفتم ، آیت الله شبیری زنجانی
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