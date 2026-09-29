کد خبر: 1382116
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۳
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

با اراده مشترک، مناسبات ایران و ازبکستان را تعمیق می‌بخشیم

5 روسای جمهور ایران و ازبکستان در گفت‌وگویی تلفنی ضمن تأکید بر روابط دوستانه و برادرانه تهران و تاشکند بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای تعمیق مناسبات و توسعه همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف تأکید کردند.

جوان آنلاین: از ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان بعدازظهر امروز سه‌شنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۵، در گفت‌وگویی تلفنی با شوکت میرضیایف رئیس‌جمهور ازبکستان، درباره آخرین وضعیت روابط و همکاری‌های دوجانبه و راهکار‌های توسعه و تعمیق مناسبات میان دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

رئیس‌جمهور در این گفت‌و‌گو با تأکید بر روابط برادرانه و دوستانه جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان، اظهار داشت: ضروری است با تلاش و اراده مشترک، روابط میان دو کشور را بیش از پیش تعمیق بخشیده و مناسبات دو ملت را در عرصه‌های مختلف گسترش دهیم.

پزشکیان با اشاره به جایگاه توسعه روابط با کشور‌های منطقه و همسایه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: گسترش روابط با کشور‌های مختلف، به‌ویژه کشور‌های دوست و همسو، از اولویت‌های اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و در همین راستا تلاش داریم سطح همکاری‌ها و مناسبات با ازبکستان را بیش از پیش توسعه دهیم.

رئیس‌جمهور ازبکستان نیز در این گفت‌وگوی تلفنی با اشاره به روند رو به رشد روابط و همکاری‌های تهران و تاشکند، گفت: روابط و همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف به‌طور مستمر در حال گسترش و پیشرفت است و اراده جدی برای تقویت و توسعه این مناسبات وجود دارد.

شوکت میرضیایف با اشاره به شرایط حساس و پیچیده منطقه و جهان، خطاب به رئیس‌جمهور کشورمان اظهار داشت: شما در این دوره حساس و پیچیده، در مسیر تأمین صلح و آرامش و همچنین توسعه و پیشرفت کشور خود، اقدامات و تلاش‌های مهمی انجام می‌دهید.

رئیس‌جمهور ازبکستان همچنین بر عزم کشورش برای توسعه هرچه بیشتر روابط با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت: با تبادل هیئت‌های دیپلماتیک و توسعه رایزنی‌ها، مصمم هستیم همکاری‌ها و مناسبات خود با ایران را در زمینه‌های مختلف ارتقا دهیم.

میرضیایف در این گفت‌وگوی تلفنی همچنین، ضمن تبریک سالروز تولد رئیس‌جمهور اسلامی ایران و آرزوی سلامتی، توفیق و موفقیت برای وی در انجام مسئولیت خطیر ریاست‌جمهوری، از دکتر پزشکیان خواست سلام‌های گرم و صمیمانه وی را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، ابلاغ کند.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، ایران ، ازبکستان
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