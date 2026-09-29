کد خبر: 1382113
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

دوحه: ایران همسایه ما بوده و برای همیشه هم همسایه ما باقی خواهد ماند

3 نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در مصاحبه‌ای تصریح کرد: ایران همسایه ما بوده و برای همیشه هم همسایه ما باقی خواهد ماند.

جوان آنلاین: به نقل از بلومبرگ، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر امروز سه شنبه در گفت‌و‌گو با «پیرز مورگان» مجری معروف اعلام کرد: ایران همسایه ما بوده و برای همیشه هم همسایه ما باقی خواهد ماند.

نخست‌وزیر قطر ادامه داد: ما جایی نمی‌رویم؛ آنها هم جایی نمی‌روند. ما دهه‌ها رابطه مبتنی بر احترام متقابل با آن‌ها داشته‌ایم. اگرچه به دلیل تحریم‌ها سطح همکاری‌ها محدود بوده، اما تمام تلاش خود را برای حفظ این رابطه حسن همجواری به کار بسته‌ایم؛ هرچند در طول این دهه‌ها و در بسیاری از سیاست‌ها، اختلافات زیادی با یکدیگر داشته‌ایم.

وزیر امور خارجه قطر گفت: نتانیاهو پشت تریبون قرار گرفت. او از شهردار نیویورک انتقاد کرد. از تأثیرگذاران انتقاد کرد. از دانشجویان انتقاد کرد. او از بسیاری از مسائل در ایالات متحده انتقاد کرد. حال، چه کسی در سیاست آمریکا دخالت و کارشکنی می‌کند؟ قطر یا اسرائیل؟ بنابراین، به گمان من آن‌ها صرفاً در تلاشند تا واقعیت‌ها را به نفع خود یا به نفع کسانی که به آن‌ها پول می‌دهند، تحریف کنند. در واقع، چند هفته پیش در رسانه‌های اسرائیل فاش شد که تل آویو رسماً کارزاری را علیه قطر به راه انداخته است. همچنین در طول دو سال جنگ غزه شاهد بوده‌اید که نتانیاهو و افراط‌گرایان همراهش، همواره تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر برای پایان دادن به این جنگ را تضعیف و خنثی می‌کردند. آنچه در غزه در حال وقوع است، جنایت جنگی محسوب می‌شود و هر کسی که مسئول آن باشد، جنایتکار جنگی است.

وی سپس در مورد اتهام تأمین مالی «اخوان‌المسلمین» یا حمایت مالی از جنبش‌های درون آمریکا افزود: باید گفت که این ادعا کاملاً نادرست است. اصلاً چرا باید بیاییم و به گروه‌های داخل آمریکا کمک مالی کنیم؟ اگر فقط منطقی به آن فکر کنید، اگر قطر این همه نفوذ و میلیارد‌ها دلاری که در دانشگاه‌های آمریکا سرمایه‌گذاری شده و بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارد را دارد، قطر را به عنوان دریافت کننده شماره یک کمک‌های آمریکا خواهید دید.

برچسب ها: قطر ، ایران ، تحریم
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