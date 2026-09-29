جوان آنلاین: محمد مخبر دستیارتم مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (سه شنبه) در دیدار با جمعی از نخبگان وظیفه که در میانه دو مناسبت روز سرباز و روز ملی نخبگان برگزار شد، با اشاره به توجه مستمر امامین انقلاب اسلامی به موضوع مصونسازی و تابآوری کشور اظهار داشت: امامین انقلاب تا به امروز توجهشان به مصونسازی و تابآوری کشور بوده است و نتیجه این رویکرد را نیز در مقاطع مختلف شاهد بودهایم.
وی افزود: در دوران جنگ تحمیلی، شرایط تحریمها و فشارهای واردشده به کشور به شدت افزایش یافته بود، اما با وجود همین محدودیتها، جوانان کار را جلو بردند و اجازه ندادند فشارها مانع ادامه مسیر کشور شود.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به جنگ روانی و فکری دشمن علیه نسل جوان تصریح کرد: دشمن به دنبال از بین بردن دین و دانش شماست و ابزار آن نیز یأس و ترس است؛ اما شما میتوانید با همت خود، پیدا کردن جایگاه خود و شناخت جایگاهی که باید در کشور پیدا کنید، فرمولی را که دشمن برای شکست ما اتخاذ کرده است، از بین ببرید و آن را به ضد خودش علیه دشمن تبدیل کنید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: آنچه امروز اهمیت دارد این است که نخبگان وظیفه بتوانند ظرفیت علمی، تخصصی و انگیزه خود را در جایگاه واقعی خود قرار دهند و اجازه ندهند فضایی که دشمن تلاش میکند از طریق ایجاد ترس و یأس شکل دهد، مانع حرکت و نقشآفرینی آنان شود.
وی افزود: امیدوار بودم تکتک اقداماتی که شما در دوره نخبگی وظیفه انجام میدهید، قابلیت انعکاس عمومی داشته باشد تا دل مردم بیش از پیش به این موضوع قرص شود که کشور در حال پیشرفت است و جوانان آن در عرصههای مختلف مشغول تلاش و نقشآفرینی هستند.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به شرایط امروز و حضور دشمن در عرصههای مختلف اظهار کرد: دشمن امروز تمام توان خود را به میدان آورده است، اما نباید اجازه داد این شرایط باعث ایجاد یأس در جامعه و در میان جوانان شود. ظرفیتها و توانمندیهای موجود در کشور میتواند در برابر چنین فضایی قرار گیرد و زمینه ادامه حرکت رو به جلو را فراهم کند.
وی با تأکید بر ظرفیت گروههای کوچک نخبگان برای شکلدهی به مجموعههای اثرگذار گفت: اجتماع گروههای کوچک شما نخبگان سرباز در آینده میتواند مجموعههای دشمنشکن ایجاد کند و همین جمعهای کوچک، اگر به درستی هدایت و حمایت شوند، میتوانند آثار و نتایج گستردهای در کشور داشته باشند.
مخبر همچنین با اشاره به فرصت ایجادشده در دوران سربازی و نخبگی گفت: سربازی و نخبگی فرصتی است که با هدایت درست، حمایت حداکثری و البته تمرکز شما بر طرحهای پژوهشی که در اختیار دارید، میتواند به سکوی پرتاب تبدیل شود.
وی افزود: لازم است نخبگان وظیفه از این فرصت برای تقویت توانمندیها و پیشبرد طرحهای پژوهشی خود استفاده کنند و بتوانند ظرفیتهایی را که در این دوره در اختیار دارند، در مسیر اثرگذاری بیشتر به کار بگیرند.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به سابقه توجه امام شهید به موضوع حمایت از نخبگان گفت: در سالهایی که مسئولیت داشتم، همواره امام شهید از من درباره حمایت از نخبگان پیگیری و تاکید میکردند و بر این موضوع تأکید داشتند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: توجه به نخبگان و حمایت از ظرفیتهای علمی و تخصصی آنان موضوعی است که همواره مورد تأکید بوده و باید زمینهای فراهم شود که جوانان نخبه بتوانند بیشترین استفاده را از فرصتها و ظرفیتهای موجود داشته باشند.
مخبر در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای سرباز و نخبه کشور اظهار کرد: باید یاد شهدای سرباز و نخبه کشور را زنده نگه داریم و نقش و جایگاه آنان را فراموش نکنیم.
وی با تأکید بر گستردگی ظرفیتهای کشور خاطرنشان کرد: تمام ظرفیتهای کشور اگر پای کار بیاید، خواهید دید که در مقابل این ظرفیتها، مشکلات و مسائل موجود به شدت کم است و ظرفیتها بسیار زیاد هستند.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری افزود: آنچه اهمیت دارد این است که این ظرفیتها به میدان بیایند و نخبگان بتوانند از جایگاه و توانمندی خود برای حرکت در مسیر حل مسائل و پیشبرد امور استفاده کنند.
مخبر همچین پیشرفتهای شگرف میان دو جنگ دوازده روزه و ۴۰ روزه را نتیجه پای کار بودن، سرعت عمل و نیازسنجی نخبگان در عرصه دفاعی کشور دانست و خاطر نشان کرد: در تمامی حوزهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نیز مثل حوزه دفاعی نخبگان کارهای زیادی برای انجام دارند که البته اینجا نیز وظیفه حاکمیت است که از آنها حمایت و ایشان را هدایت کند.
در پایان این دیدار، با حضور محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، عباسی، جانشین دانشگاه عالی دفاع ملی، و قائمی، رئیس مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح، در میانه دو مناسبت روز سرباز و روز ملی نخبگان از استعدادهای برتر سرباز وظیفه در سالن همایشهای مرکز نخبگان نیروهای مسلح تجلیل شد.