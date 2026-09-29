جوان آنلاین: نظامیان رژیم صهیونیستی هم‌زمان با عید یهودی موسوم به عرش، دسترسی فلسطینی‌ها به حرم ابراهیمی در الخلیل را محدود کرده‌اند؛ شرایطی که باعث شد ایتامار بن‌گویر، وزیر تندرو امنیت داخلی نتانیاهو، در میان تدابیر شدید امنیتی با شهرک‌نشینان وارد این مکان مقدس شود. حماس در واکنش به این اقدام، آن را بخشی از تلاش برای یهودی‌سازی مقدسات اسلامی و تغییر واقعیت تاریخی در الخلیل دانست.

ایتامار بن‌گویر یک روز پس از حضور در مسجدالاقصی، روز سه شنبه به حرم ابراهیمی در شهر الخلیل رفت؛ مکانی که از مهم‌ترین اماکن مذهبی مسلمانان محسوب می‌شود. حضور او با استقرار گسترده نیرو‌های رژیم صهیونیستی در اطراف حرم و بخش قدیمی الخلیل همراه شد. هم‌زمان، مقام‌های اسرائیلی حرم را تا عصر چهار‌شنبه به روی نمازگزاران مسلمان بستند و بخش‌هایی از آن را برای حضور شهرک‌نشینان باز گذاشتند. ایست‌های بازرسی، دروازه‌های الکترونیکی و نظامیان مستقر در ورودی‌های حرم نیز افزایش یافتند. گزارش‌های عربی از تشدید محدودیت‌ها در اطراف حرم خبر می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که بخش‌هایی از بازار‌های شهر قدیم بسته شد و رفت‌وآمد فلسطینی‌ها، به‌ویژه در محله‌های نزدیک حرم، با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شد. الجزیره می‌گوید که بسته‌شدن حرم از شب یک‌شنبه آغاز شد و تنها یک ورودی برای فلسطینی‌ها باقی ماند که به دلیل بازرسی‌های شدید عملاً دسترسی بسیار محدودی ایجاد می‌کرد. بن‌گویر در جریان حضور خود در حرم ابراهیمی، در گفت‌وگویی تلویزیونی از داخل این مکان، ساکنان الخلیل را نیز تهدید کرد که زندگی آنها را به جهنم تبدیل خواهد کرد. وزارت اوقاف قدس اعلام کرد ۹۶۶ شهرک‌نشین صهیونیست طی ساعات صبح سه شنبه و هم‌زمان با چهارمین روز عید موسوم به «عرش» به مسجدالاقصی یورش بردند و اقدام به آوازخوانی در کنار دیوار براق در غرب مسجدالاقصی کردند. گزارش‌های فلسطینی می‌گویند مجموعه این اقدامات تنها به تعطیلی موقت حرم محدود نیست و در چارچوب روندی طولانی‌تر برای افزایش کنترل اسرائیل بر این مکان دنبال می‌شود.

طی ماه‌های گذشته، رژیم صهیونیستی اختیارات مربوط به برنامه‌ریزی و ساخت‌وساز در محدوده حرم را از نهاد‌های فلسطینی گرفت. هم‌چنین اقداماتی برای انتقال کنترل شبکه‌های آب و برق و سامانه‌های ایمنی حرم به نهاد‌های اسرائیلی انجام شده و پروژه‌هایی در داخل این مکان بدون تأیید اوقاف فلسطین پیش رفته است. منابع اسرائیلی نیز از تغییرات ساختاری در این منطقه خبر داده‌اند. بر اساس گزارش جروزالم‌پست، اختیارات برنامه‌ریزی مربوط به حرم ابراهیمی از شهرداری الخلیل گرفته و به اداره مدنی اسرائیل منتقل شده است؛ اقدامی که در پی اختلاف بر سر پروژه احداث سقف در بخش یهودی محل انجام شد. الجزیره گفته اسرائیل پس از سلب اختیارات برنامه‌ریزی، روند ایجاد تغییرات فیزیکی در محوطه حرم و ساخت یک ساختمان مذهبی یهودی بدون موافقت شهرداری را پیش برده است.

عبدالرحمن شدید، از رهبران حماس، دیروز اقدام بن‌گویر و شهرک‌نشینان را محکوم کرد و آن را بخشی از تلاش برای «یهودی‌سازی» مقدسات اسلامی دانست. او گفت تبدیل الخلیل به یک منطقه نظامی و اعمال محاصره بر ساکنان، با هدف افزایش فشار بر فلسطینی‌ها در کرانه باختری انجام می‌شود. حماس از فلسطینی‌های کرانه باختری و ساکنان الخلیل خواست با حضور در حرم از آن حمایت کنند و از کشور‌های عربی و اسلامی نیز خواست برای حمایت از این مکان بسیج شوند. این رهبر حماس تأکید کرد که سیاست‌های اشغالگران هرگز نمی‌تواند اراده ملت فلسطین را در دفاع از سرزمین و مقدساتش از بین ببرد. او گفت: «اقدامات مداوم رژیم صهیونیستی تنها به افزایش خشم عمومی منجر خواهد شد و ملت فلسطین را در پایبندی به حقوق خود و ادامه مقاومت مصمم‌تر خواهد کرد.» این موضع در شرایطی مطرح می‌شود که حرم ابراهیمی سال‌هاست تحت ترتیبات تقسیم زمانی و مکانی قرار دارد. الجزیره گزارش داده که پس از کشتار سال ۱۹۹۴، حدود ۶۳ درصد از فضای حرم به بخش مورد استفاده یهودیان و ۳۷ درصد به مسلمانان اختصاص یافت و در سال‌های بعد، محدودیت‌های بیشتری بر ورود نمازگزاران، پخش اذان و فعالیت اوقاف اعمال شد.

شهادت فرمانده حماس

ارتش اشغالگر، سه شنبه صبح از ترور عزالدین البیک، فرمانده تیپ شمال شاخه نظامی حماس در غزه خبر داد. ارتش رژیم صهیونیستی با انتشار تصاویری اعلام کرد که عزالدین البیک (عشماوی) فرمانده «تیپ شمال» کتائب القسام (شاخه نظامی حماس) را بامداد دیروز در شهر غزه ترور کرده است. البیک پس از شهادت احمد الغندور در جریان حمله اسرائیل به نوار غزه در نوامبر ۲۰۲۳، فرماندهی تیپ شمال نوار غزه در کتائب القسام را بر عهده گرفته بود.