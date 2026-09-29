‌ ریاض تا ینبع زیر آتش پهپادی انصارالله

جوان آنلاین: با تشدید حملات عربستان به یمن، انصارالله نیز بانک اهداف خود را گسترش داده و دیروز نقاطی در ریاض و جیزان و همچنین تأسیسات نفتی آرامکو را با چند پهپاد هدف قرار داد. در تحولی دیگر بر اثر شلیک موشک به مواضع مزدوران سعودی در جنوب یمن، ۲۰ نفر کشته و زخمی شدند، اقدامی که نشان میدهد با توجه به هشدارهای رهبران صنعا، تداوم ماجراجویی عربستان میتواند پیامدهای ناخوشایندی برای این کشور به همراه داشته باشد.
عربستان که در برابر حملات مستمر موشکی و پهپادی یمنیها به ستوه آمده و توانی برای مقابله با حملات انصارالله ندارد، بر شدت حملات هوایی خود افزوده تا بخشی از ناکامیهای اخیرش را جبران کند. با این حال، هرچه دامنه این حملات گستردهتر میشود، پاسخ یمنیها نیز شدت بیشتری میگیرد و مواضع و اهداف سعودی بیش از پیش در معرض حملات قرار میگیرند.
روزنامه «الاخبار» در گزارشی نوشت: همزمان با انتشار گزارشهایی در عربستان درباره ازسرگیری صادرات نفت از ینبع و انتقال نفت خام از طریق خط لوله «شرق - غرب»، نیروهای صنعا حملات خود را به تأسیسات نفتی و مواضع نظامی در عمق عربستان از سر گرفتند و ریاض، جیزان و ینبع را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، در حمله روز دوشنبه، چند موضع نظامی «حساس» در منطقه قرطبه و محله تونسیه ریاض، از جمله مقر سازمان اطلاعات عمومی عربستان هدف قرار گرفت و تأسیسات نفتی آرامکو در جیزان و ینبع نیز مورد حمله قرار گرفت. به گفته این منابع، حملات در واکنش به حملات هوایی عربستان به بازارها و پلها در چند استان یمن و کشته و زخمی شدن غیرنظامیان انجام شده است.
منابع نظامی اعلام کردند نیروهای صنعا سامانههای پدافندی فرانسه و یونان در ینبع و طائف را آزمایش کرده و توانستهاند از آنها عبور کنند. به گفته آنها، رسیدن موشکها و پهپادها به عمق پایتخت عربستان و عبور از تمامی سامانههای «پاتریوت» مستقر در جیزان و نجران، نشاندهنده ناکامی این سامانهها در حفاظت از عربستان است. منابع اطلاعاتی نیز گفتند نیروهای صنعا اخیراً مراکز هدایت حملات هوایی، مراکز فرماندهی و کنترل و مراکز مدیریت عملیات مشترک در یمن را به بانک اهداف خود افزودهاند. این تحولات همزمان با ادامه حملات عربستان به مناطق غیرنظامی در تعز، صعده و دیگر استانهای یمن رخ داده است.
یک منبع نزدیک به انصارالله نیز گفت داراییهای آرامکو در جیزان، نجران و ینبع به ارزش حدود ۱۰۰میلیارد دلار در بانک اهداف نیروهای صنعا قرار گرفته و تأسیسات راهبردی دیگری نیز در مرحله بعد به این فهرست افزوده خواهند شد. محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله نیز در پیامی در شبکه «ایکس» تهدید کرد: «تا زمانی که عربستان به جنگ و محاصره یمن ادامه دهد، امنیت این کشور و تأسیسات نفتی و اقتصادی آن تضمین نخواهد شد». وی توقف جنگ و رفع محاصره را شرط تأمین امنیت و ثبات عربستان و ازسرگیری صادرات نفت این کشور دانست. همچنین، جلال الرویشان، معاون نخستوزیر یمن در امور دفاع و امنیت نیز تأکید کرد که یمن در مواجهه با تجاوز و محاصره عربستان سعودی، این رویارویی را نبردی برای دفاع از خود و آزادسازی سرزمین میداند. او تأکید کرد که یمن خواستار صلح است، اما این صلح را مشروط به توقف تجاوز و احترام به حاکمیت و اراده مردم این کشور دانست.
مقامات انصارالله بارها هشدار دادهاند که در صورت ادامه حملات و محاصره دریایی یمن از سوی عربستان، حاکمان سعودی هزینه سنگینی پرداخت خواهند کرد و در دو ماه گذشته نیز انصارالله ضربات سنگینی را به تأسیسات نفتی و زیرساختهای نظامی و اقتصادی عربستان وارد کرده است. با این حال، سعودیها همچنان بر این باورند که میتوانند با تکیه بر برتری هوایی، معادلات میدانی را به نفع خود تغییر دهند؛ رویکردی که تاکنون نتیجهای برخلاف انتظار آنها داشته است.
حمله به مزدوران سعودی
همزمان با حملات به عمق عربستان، مزدوران این کشور در خاک یمن نیز ضربات سختی را متحمل شدند. ارتش و انصارالله یمن روز سه شنبه با چند موشک بالستیک یک پادگان نظامی مزدوران سعودی در جنوب یمن را هدف قرار دادند که به گفته منابع خبری حداقل ۱۰ کشته و ۱۰ زخمی برجای گذاشته است. به گفته این منابع، مقر تیپ دوم نیروهای موسوم به «درع الوطن» در منطقه «خور عمیره» واقع در استان لحج هدف موشک قرار گرفته است. «درع الوطن» اصلیترین لشکر دولت مستقر در عدن به شمار میرود که ماه گذشته توسط نیروهای ارتش و انصارالله از مناطق ساحلی یمن عقب رانده شد. این حمله و حملات روزهای گذشته علیه مواضع مزدوران سعودی درحالی است که درگیریهای پراکنده در برخی محورهای محدود همچنان جریان دارد، اما تاکنون موجب تغییر در آرایش نیروها نشده است. همزمان حملات پرتعداد هوایی عربستان سعودی برای ایجاد پشتیبانی هوایی نیز نتوانسته کمکی به مزدوران کند.