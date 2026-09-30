دستگیری سرشبکه ۲۴۰ همتی

سخنگوی فراجا از دستگیری سرشبکه سابقه‌دار معاملات فردایی و کاغذی به همراه ۱۰‌نفر از مرتبطان این پرونده خبر داد و اعلام کرد بررسی‌های پلیس از گردش مالی ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی متهم ردیف اول حکایت دارد.

سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، در تشریح این خبر گفت: در ادامه اقدامات پلیس برای مقابله با جرائم و تخلفات پولی و بانکی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی فراجا پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند سرشبکه سابقه‌دار معاملات فردایی و کاغذی را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در جریان این عملیات، علاوه بر سرشبکه، ۱۰ نفر از مرتبطان این پرونده نیز دستگیر شدند و پنج فقره حساب بانکی اجاره‌ای که در ارتباط با این فعالیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود، مسدود شد.

گردش مالی ۲۴۰ همتی

سخنگوی فراجا ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده درباره فعالیت متهمان نشان می‌دهد مجرم ردیف اول پرونده دارای گردش مالی ۲۴۰ همتی بوده است.

به گفته وی، تحقیقات تخصصی پلیس در این پرونده با هدف شناسایی ابعاد فعالیت‌های متهمان و نقش افراد مرتبط با آنها انجام شده است.

تحویل متهمان به دستگاه قضایی

سردار منتظرالمهدی با اشاره به ادامه روند رسیدگی به پرونده گفت: متهمان پس از انجام تحقیقات و بازجویی‌های لازم برای طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند. وی در پایان با اشاره به مطالبه مردم برای مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی اظهار کرد: مقابله قاطع با مفسدان اقتصادی از مطالبات مردم است و خادمان ملت در‌فراجا در راستای تحقق این مطالبه، از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد..