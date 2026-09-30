زورگیری میلیاردی با تیبای مشکی

جوان آنلاین: مرد میانسالی که با همدستی یک مرد هیکلی، زنان طلا به دست را در پوشش مسافرکشی سوار خودروی تیبای مشکی میکرد و پس از سرقت طلاهایشان آنها را در اطراف تهرانسر رها میکرد، با شناسایی شاکیان دستگیر شد. متهم در حالی که همه شاکیان در مواجهه حضوری او را شناسایی کردهاند، جرم خود را انکار کرد. جستوجو برای شناسایی همدست وی ادامه دارد.
چندی قبل رهگذران و رانندگان عبوری در یکی از خیابانهای اطراف تهرانسر با صحنه هولناکی روبهرو شدند. زن سالخوردهای با سر و روی خونآلود و حال نامساعد در حاشیه خیابان افتاده بود. با مشاهده این صحنه، موضوع به اورژانس و پلیس اطلاع داده شد و زن سالخورده برای درمان به بیمارستان انتقال یافت.
بررسیهای اولیه مأموران نشان داد این زن قربانی یک زورگیری خشن شدهاست. سارقان پس از سرقت طلا و اموال او، وی را به شدت کتک زده و در حالی که حال مساعدی نداشته، از خودرو به بیرون پرت کرده و متواری شده بودند.
طلاهای میلیاردی
زن سالخورده پس از بهبودی و ترخیص از بیمارستان با شکایت از دو زورگیری مسافرکشنما به مأموران گفت: «صبح احساس کردم حالم خوب نیست و برای درمان به بیمارستانی در اکباتان رفتم. حدود ظهر از بیمارستان بیرون آمدم و کنار خیابان منتظر تاکسی بودم. چند دقیقه بعد یک دستگاه تیبای مشکی کنارم توقف کرد. آدرس را گفتم و سوار شدم.»
وی ادامه داد: «میخواستم روی صندلی جلو بنشینم، اما راننده جعبهای روی صندلی گذاشته بود و مجبور شدم روی صندلی عقب و کنار مردی هیکلی بنشینم. راننده حرکت کرد، اما بعد از طی مسافتی مسیرش را تغییر داد. از او پرسیدم چرا مسیر را عوض کردهاست که ناگهان مرد هیکلی به من حمله کرد و سرم را به داخل صندلی فشار داد و تهدید کرد هیچ حرکتی نکنم. همان موقع فهمیدم در دام زورگیران افتادهام.»
حمله مرد هیکلی
زن سالخورده که هنوز از شدت ترس دستانش میلرزید، گفت: «به آنها التماس کردم، اما توجهی نکردند. در میانه راه، مردی که کنارم نشسته بود به زور گردنبند، گوشواره، دستبند و انگشترم را گرفت. ارزش طلاهایم بیشتر از یک میلیارد تومان بود. آنقدر خشن رفتار کرد که گردن، دستها و گوشهایم زخمی شد.»
وی افزود: «وقتی به آنها اعتراض کردم، مرد هیکلی مرا به شدت کتک زد و حالم بد شد. بعد راننده خودرو را متوقف کرد و مرا از خودرو بیرون انداختند و با سرعت از محل دور شدند. حالم بسیار بد بود و خدا را شکر که یک راننده عبوری مرا دید و به بیمارستان رساند.»
شکایتهای مشابه
با ثبت شکایت این زن، پرونده به دستور قاضی خاکزاد، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۴، برای شناسایی عاملان این زورگیری در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. در ادامه تحقیقات، مأموران با شکایتهای مشابه دیگری روبهرو شدند. بررسی پروندهها نشان میداد قربانیان، زنان جوان، میانسال و سالخوردهای هستند که هنگام سوار شدن به خودرو طلا و جواهرات همراه داشتهاند. تمامی آنها نیز برای رسیدن به مقصد، سوار یک دستگاه تیبای مشکی شدهبودند، غافل از اینکه راننده و همدستش نقشه سرقت از آنها را طراحی کردهاند.
ترفند جعبه روی صندلی
تحقیقات کارآگاهان نشان داد راننده که حدود ۶۰ سال سن دارد، برای مجبور کردن مسافران به نشستن در صندلی عقب، وسیله یا جعبهای روی صندلی جلو قرار میدادهاست. سپس همدست او که مردی هیکلی بوده، کنار طعمهها مینشسته و در فرصتی مناسب با تهدید و ضرب و جرح، طلاهای آنها را سرقت میکردهاست.
شکار زنان طلا به دست
بررسی شکایتها همچنین نشان داد متهمان بیشتر در محدوده بیمه، اکباتان و خیابانهای اطراف، زنانی را که متوجه میشدند طلا و جواهرات همراهشان است به عنوان مسافر سوار خودرو میکردند. آنها پس از سرقت اموال، قربانیان را مورد ضرب و جرح قرار داده و در حوالی تهرانسر، شهرک استقلال و مناطق اطراف رها میکردند.
پلاک مخدوش برای فرار از پلیس
کارآگاهان در بررسیهای خود متوجه شدند متهمان برای جلوگیری از شناسایی، پلاک خودروی تیبای مشکی را مخدوش کرده و مسافران را نیز در محلهایی سوار میکردند که دوربینهای مداربسته کمتری وجود داشت.
کشف ردپای راننده
با افزایش تعداد شکایتها، تحقیقات فنی و شبانهروزی کارآگاهان ادامه یافت تا اینکه مأموران با کنار هم قرار دادن سرنخهای بهدستآمده و چند رقم از شماره پلاک خودرو، موفق شدند مالک آن را شناسایی کنند. صاحب خودرو مردی به نام حمید بود که در ادامه توسط مأموران دستگیر و به اداره پلیس منتقل شد.
انکار راننده بازنشسته
حمید در بازجوییهای اولیه منکر اتهام خود شد و گفت: «من بازنشسته هستم و زورگیر نیستم. اشتباهی مرا دستگیر کردهاید.»
با وجود انکارهای متهم، وی به دادسرای ویژه سرقت منتقل و در جریان مواجهه حضوری مقابل شاکیان قرار گرفت. در این مرحله تمامی شاکیان، حمید را به عنوان راننده تیبای مشکی شناسایی کردند و مدعی شدند او با همدستی مرد دیگری، آنها را در پوشش مسافرکشی سوار خودرو کرده و مورد زورگیری قرار دادهاست.
جستوجو برای همدست
در پی این شناساییها، متهم به دستور بازپرس پرونده برای ادامه تحقیقات در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. تحقیقات برای شناسایی و دستگیری همدست وی و همچنین روشن شدن ابعاد پنهان پرونده ادامه دارد.