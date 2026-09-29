کد خبر: 1382090
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

سناتور‌های آمریکایی درباره دخالت در انتخابات برزیل هشدار دادند

2 سه سناتور دموکرات آمریکا با ارسال نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، نسبت به هرگونه دخالت دولت ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل هشدار داده و خواستار تعهد واشنگتن به پذیرش نتیجه رسمی انتخابات و حفظ روابط دیپلماتیک با هر نامزدی شدند که آزادانه و عادلانه از سوی مردم برزیل انتخاب شود.

جوان آنلاین: از هیل، سه سناتور دموکرات مجلس سنای آمریکا از دولت دونالد ترامپ خواستند در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل که قرار است چهارم اکتبر برگزار شود، دخالت نکند.

به گزارش ایرنا، بر اساس نامه‌ای که به‌طور اختصاصی در اختیار نشریه «هیل» قرار گرفته است، ژان شاهین، تیم کین و پیتر ولش، سناتور‌های دموکرات از ایالت‌های نیوهمپشایر، ویرجینیا و ورمونت، روز دوشنبه در نامه‌ای خطاب به مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درباره مداخله واشنگتن در انتخابات برزیل هشدار دادند.

این سناتور‌ها از روبیو پرسیدند: «آیا دولت متعهد می‌شود نتیجه تاییدشده انتخابات دموکراتیک ۲۰۲۶ برزیل را به رسمیت بشناسد و روابط دیپلماتیک عادی با هر نامزدی را که آزادانه و عادلانه از سوی مردم برزیل انتخاب شود، حفظ کند؟»

آنها همچنین از وزیر خارجه آمریکا خواستند به این پرسش پاسخ دهد.

دونالد ترامپ در سال‌های اخیر از پیروزی نامزد‌های راست‌گرا و مورد حمایت خود در کشور‌های آمریکای لاتین استقبال کرده، اما تاکنون به‌طور رسمی از نامزد خاصی در انتخابات برزیل حمایت نکرده است.

با این حال، روابط واشنگتن و برازیلیا در دوره اخیر با تنش‌های متعددی همراه بوده است. ترامپ در واکنش به محاکمه ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهوری سابق برزیل و متحد سیاسی خود، علیه این کشور تعرفه وضع کرد. بولسونارو در سپتامبر ۲۰۲۵ به اتهام تحریک به کودتا برای باقی‌ماندن در قدرت محکوم شد.

ترامپ همچنین اخیرا از فلاویو بولسونارو، پسر ژائیر بولسونارو، حمایت بیشتری نشان داده است. فلاویو یکی از ۱۳ نامزدی است که در انتخابات اکتبر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

سه سناتور دموکرات در نامه خود همچنین دارن بیتی، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور نیمکره غربی، را هدف انتقاد قرار داده و او را عامل بخشی از اقدامات تهاجمی واشنگتن در قبال برزیل دانسته‌اند.

برچسب ها: سناتورهای آمریکایی ، برزیل ، انتخابات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

بدون شرح

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

پول حقیقی به بورس برگشت

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

قتل شوهر با سیانور

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

تسلیم‌بشو نیستیم

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

جاعلان مشغول کارند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

هوشواره به‌جای هوش‌مصنوعی

آمریکا در دستیابی به اهداف خود در قبال ایران ناکام ماند

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

بازداشت بازیگران امریکایی در تظاهرات ضد نتانیاهو در نیویورک 

پسرمان سرباز شده ما هم باید یک چیز‌هایی یاد بگیریم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار