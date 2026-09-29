سه سناتور دموکرات آمریکا با ارسال نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، نسبت به هرگونه دخالت دولت ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل هشدار داده و خواستار تعهد واشنگتن به پذیرش نتیجه رسمی انتخابات و حفظ روابط دیپلماتیک با هر نامزدی شدند که آزادانه و عادلانه از سوی مردم برزیل انتخاب شود.

جوان آنلاین: از هیل، سه سناتور دموکرات مجلس سنای آمریکا از دولت دونالد ترامپ خواستند در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل که قرار است چهارم اکتبر برگزار شود، دخالت نکند.

به گزارش ایرنا، بر اساس نامه‌ای که به‌طور اختصاصی در اختیار نشریه «هیل» قرار گرفته است، ژان شاهین، تیم کین و پیتر ولش، سناتور‌های دموکرات از ایالت‌های نیوهمپشایر، ویرجینیا و ورمونت، روز دوشنبه در نامه‌ای خطاب به مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درباره مداخله واشنگتن در انتخابات برزیل هشدار دادند.

این سناتور‌ها از روبیو پرسیدند: «آیا دولت متعهد می‌شود نتیجه تاییدشده انتخابات دموکراتیک ۲۰۲۶ برزیل را به رسمیت بشناسد و روابط دیپلماتیک عادی با هر نامزدی را که آزادانه و عادلانه از سوی مردم برزیل انتخاب شود، حفظ کند؟»

آنها همچنین از وزیر خارجه آمریکا خواستند به این پرسش پاسخ دهد.

دونالد ترامپ در سال‌های اخیر از پیروزی نامزد‌های راست‌گرا و مورد حمایت خود در کشور‌های آمریکای لاتین استقبال کرده، اما تاکنون به‌طور رسمی از نامزد خاصی در انتخابات برزیل حمایت نکرده است.

با این حال، روابط واشنگتن و برازیلیا در دوره اخیر با تنش‌های متعددی همراه بوده است. ترامپ در واکنش به محاکمه ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهوری سابق برزیل و متحد سیاسی خود، علیه این کشور تعرفه وضع کرد. بولسونارو در سپتامبر ۲۰۲۵ به اتهام تحریک به کودتا برای باقی‌ماندن در قدرت محکوم شد.

ترامپ همچنین اخیرا از فلاویو بولسونارو، پسر ژائیر بولسونارو، حمایت بیشتری نشان داده است. فلاویو یکی از ۱۳ نامزدی است که در انتخابات اکتبر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

سه سناتور دموکرات در نامه خود همچنین دارن بیتی، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور نیمکره غربی، را هدف انتقاد قرار داده و او را عامل بخشی از اقدامات تهاجمی واشنگتن در قبال برزیل دانسته‌اند.