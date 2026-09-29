بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر امروز ساعت ۱۵:۲۰:۰۳ به وقت محلی، حوالی عنبران در استان اردبیل را لرزاند.

جوان آنلاین: بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر امروز ساعت ۱۵:۲۰:۰۳ به‌وقت محلی، حوالی عنبران در استان اردبیل را لرزاند. بر اساس این گزارش، محل وقوع این زمین‌لرزه در منطقه آذربایجان، حوالی عنبران اردبیل و در طول جغرافیایی ۴۸.۶ و عرض جغرافیایی ۳۸.۷۴ ثبت شده است و عمق آن ۲۰ کیلومتر اعلام شده است.

به گزارش مهر، نزدیک‌ترین شهر‌ها به کانون این زمین‌لرزه شامل عنبران در ۳۱ کیلومتری، نمین در ۳۵ کیلومتری و آستارا در استان گیلان در ۴۲ کیلومتری کانون بوده است. بر اساس این گزارش، نزدیک‌ترین مراکز استان به کانون زمین‌لرزه نیز اردبیل بافاصله ۶۰ کیلومتری و رشت بافاصله ۱۸۳ کیلومتری بوده‌اند و تاکنون گزارش رسمی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است